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Главная / Бизнес /

Более трети одежных ритейлеров оказались убыточными

Это результат высокой конкуренции и скидочных программ
Валерия Кузьменко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

По итогам 2025 г. 34% представленных в офлайне одежных брендов массового сегмента понесли убытки. Об этом сообщает компания Fashion Consulting Group, которая проанализировала 100 крупнейших по обороту игроков данного сегмента. По словам ее гендиректора Анны Лебсак-Клейманс, аналогичная ситуация складывается и с премиальными марками. Там убыточными по результатам прошлого года оказались 40% ритейлеров. Для сравнения: в 2022 г. доля таковых составляла 18% для массовых марок и 22% – для люксовых, уточняет она. Данные за другие периоды и названия самих компаний она не раскрыла.

Впрочем, ее слова подтверждают и собственные подсчеты «Ведомостей» на основе информации «СПАРК-Интерфакса». Так, к примеру, ООО «Твое», управляющее одноименной сетью магазинов одежды, в 2025 г. действительно увеличило чистый убыток год к году более чем в 1,5 раза – с 372,3 млн до 620,8 млн руб., при этом выручка у него за это время выросла на 2,5% до 17 млрд руб. Впервые за три года понесла убыток и компания «Август» (бренд Oodji): он по итогам прошлого года составил 819,2 млн руб., в 2024 г. организация зафиксировала чистую прибыль на уровне 58 млн руб. Ее выручка за год снизилась с 6,7 млрд до 5,6 млрд руб. Запрос в «Твое» остался без ответа. Получить комментарии ООО «Август» не удалось.

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