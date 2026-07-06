Более трети одежных ритейлеров оказались убыточными

Впрочем, ее слова подтверждают и собственные подсчеты «Ведомостей» на основе информации «СПАРК-Интерфакса». Так, к примеру, ООО «Твое», управляющее одноименной сетью магазинов одежды, в 2025 г. действительно увеличило чистый убыток год к году более чем в 1,5 раза – с 372,3 млн до 620,8 млн руб., при этом выручка у него за это время выросла на 2,5% до 17 млрд руб. Впервые за три года понесла убыток и компания «Август» (бренд Oodji): он по итогам прошлого года составил 819,2 млн руб., в 2024 г. организация зафиксировала чистую прибыль на уровне 58 млн руб. Ее выручка за год снизилась с 6,7 млрд до 5,6 млрд руб. Запрос в «Твое» остался без ответа. Получить комментарии ООО «Август» не удалось.