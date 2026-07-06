Цены на азотные удобрения в июне резко снизились

По данным MMI, 25 июня (последние доступные) цена на карбамид на базисе FOB Балтика составляла $365–373/т, что на 35–40% меньше, чем в конце мая этого года. Аммиачная селитра на том же базисе в конце июня стоила $335/т, что на 22% меньше показателя на конец мая. По данным ЦЦИ на 26 июня, цена на карбамид FOB Балтика упала на 32% до $368–373/т, селитру – на 23% до $360/т.