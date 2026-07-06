Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI914,9+0,32%RGBI112,16+0,19%CNY Бирж.11,49+0,24%IMOEX2 242,84-0,59%RGBITR748,03+0,29%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Цены на азотные удобрения в июне резко снизились

Это обусловлено стабилизацией ситуации на Ближнем Востоке и увеличением экспорта из Китая, говорят эксперты
Василий Милькин
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Экспортные цены на российские азотные удобрения – карбамид и аммиачную селитру – в июне 2026 г. снизились на 22–40% на фоне попыток США и Ирана урегулировать вооруженный конфликт в Персидском заливе. Это следует из данных агентства Metals & Mining Intelligence (MMI) и Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которыми ознакомились «Ведомости».

По данным MMI, 25 июня (последние доступные) цена на карбамид на базисе FOB Балтика составляла $365–373/т, что на 35–40% меньше, чем в конце мая этого года. Аммиачная селитра на том же базисе в конце июня стоила $335/т, что на 22% меньше показателя на конец мая. По данным ЦЦИ на 26 июня, цена на карбамид FOB Балтика упала на 32% до $368–373/т, селитру – на 23% до $360/т.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте