Бывший первый вице-президент Газпромбанка купил 80% сервиса SuperJob

Захаров действительно передал полный контроль над компанией менеджменту, говорит источник, близкий к компании. В течение года команда, по его словам, занималась оптимизацией процессов и поиском стратегического партнера. Выбор инвестора он объясняет совпадением его взглядов на дальнейшее развитие платформы. Выручка ООО «Суперджоб» по итогам 2025 г., по данным «СПАРК-Интерфакс», снизилась год к году на 34,7%, до 583,5 млн руб. При этом чистая прибыль составила 7,65 млн руб. против убытка в размере 42,1 млн руб. годом ранее.