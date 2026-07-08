Бывший первый вице-президент Газпромбанка купил 80% сервиса SuperJob

Бывший первый вице-президент Газпромбанка купил 80% сервиса SuperJobРыночную стоимость этой доли эксперты оценивают не менее, чем в 250 млн рублей
АО «Энергоинвест» бывшего первого вице-президента Газпромбанка Андрея Зокина приобрело 80% сервиса по поиску работы SuperJob, следует из документов, с которыми ознакомились «Ведомости». Сделка прошла в два этапа. В феврале 2026 г. 20% ООО «Суперджоб» сперва перешли лично Андрею Зокину. Но уже 2 марта эта доля была переоформлена на «Энергоинвест». В конце мая данная компания увеличила свое участие в организации до 80%. Оставшиеся 20% сейчас принадлежат генеральному директору сервиса Анастасии Чучаловой. В SuperJob факт закрытия сделки подтвердили, но ее условия не раскрыли.
АО «Энергоинвест» было учреждено Андреем Зокиным в 2021 г. До ухода в частный бизнес он занимал должность первого вице-президента Газпромбанка. Сейчас Зокин является крупнейшим владельцем разработчика корпоративного программного обеспечения IVA Technologies, группы компаний «ХайТэк», а также золотодобывающей группы Z.Gold. В декабре 2024 г. 100% акций «Энергоинвеста» перешли Александру Зокину (предположительно, отцу Андрея Зокина). При этом в SuperJob сообщили, что участником сделки по покупке 80% сервиса является именно Андрей Зокин. Зокин перенаправил запрос «Ведомостей» в пресс-службу SuperJob..
SuperJob был основан в 2000 г. Алексеем Захаровым и Сергеем Габестро. В разные годы владельцем российского юрлица выступала зарегистрированная на Кипре SuperJob Holding Ltd. В 2015 г. компания вновь перешла под контроль российских акционеров: Захарову принадлежало 42,62%, Габестро – 57,38%. В 2019 г. им принадлежало 47,62% и 52,37% соответственно, а в феврале 2024 г. Захаров получил контрольный пакет в размере 51%. В мае прошлого года 49% ООО «Суперджоб» перешли Чучаловой, а на следующий день она стала единственным владельцем компании.
Захаров действительно передал полный контроль над компанией менеджменту, говорит источник, близкий к компании. В течение года команда, по его словам, занималась оптимизацией процессов и поиском стратегического партнера. Выбор инвестора он объясняет совпадением его взглядов на дальнейшее развитие платформы. Выручка ООО «Суперджоб» по итогам 2025 г., по данным «СПАРК-Интерфакс», снизилась год к году на 34,7%, до 583,5 млн руб. При этом чистая прибыль составила 7,65 млн руб. против убытка в размере 42,1 млн руб. годом ранее.
Привлеченные инвестиции будут направлены на развитие технологической платформы, продуктовых решений и сервисов для работодателей и соискателей, сообщил представитель SuperJob. В компании добавили, что Чучалова сохранит свою должность, операционная модель и команда останутся без изменений.
Данная сделка примечательна прежде всего тем, что объектом покупки стал один из старейших брендов российского рынка онлайн-рекрутинга, однако по финансовому масштабу ее нельзя назвать крупной, рассуждает сооснователь аналитического агентства Dsight Арсений Даббах. Стоимость 80% компании он оценивает примерно в 250–350 млн руб.
Эксперт добавляет, что из-за снижения выручки и отсутствия устойчивой доходности этот пакет мог быть продан со значительным дисконтом. Очевидно, что инвестору интересен актив с узнаваемой вывеской, большой базой работодателей и соискателей, накопленными данными о рынке труда и собственной технологической платформой, продолжает Даббах. На этой базе, по его словам, можно развивать новые HR-сервисы, либо реализовать сценарий перезапуска бизнеса с последующей продажей стратегическому игроку.
А вот сооснователь Startech.vc Олег Линников считает, что интерес инвестора связан скорее со стратегическим развитием компании, чем с финансовой инвестицией. «Рынок HR-tech остается стабильным и быстро меняется благодаря внедрению искусственного интеллекта», – говорит он. SuperJob, по его словам, обладает большим массивом данных и сильным брендом, поэтому может быть интересен как платформа для развития новых проектов.