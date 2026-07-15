Рынок кикшеринга Москвы вырос на 14%

Где в Европе ограничивают кикшеринг

В Париже с сентября 2023 г. запрещена краткосрочная аренда электросамокатов, хотя пользоваться частными устройствами по-прежнему можно. Решение поддержали около 90% участников референдума при явке менее 7,5%: парижане жаловались на помехи для пешеходов и рост аварийности. При этом Франция остается одним из европейских лидеров по владению частными электросамокатами: в 2024 г. было продано около 615 000 устройств.

В сентябре 2024 г. власти Мадрида отозвали лицензии у операторов Lime, Dott и Tier, заявив о нарушении условий соглашений. Среди претензий назывались ограниченный доступ к данным компаний, неполное покрытие города и недостаточный контроль парковки и передвижения самокатов.

В Праге сначала запретили езду в оживленном районе, а с января 2026 г. – по всей столице Чехии. Власти объяснили решение тем, что в центре города самокаты чаще использовались туристами и создавали хаос в пешеходных зонах.

В июне 2026 г. аналогичное решение принял Брюссель. С января 2027 г. с улиц исчезнут 9200 электросамокатов после истечения лицензий операторов Bolt и Dott. Причинами этого власти называли рост числа аварий, загромождение тротуаров и использование самокатов преступными группами.

В Лондоне кикшеринг разрешен, но частные самокаты фактически запрещены на дорогах и тротуарах. В Финляндии ими нельзя пользоваться лицам младше 15 лет, а в Италии обязательны шлем и страхование.

На улицах Берлина 47 000 электросамокатов, но у них низкая загрузку: в среднем две поездки в день на устройство. С января 2024 г. в центре города число самокатов ограничили до 19 000 единиц.