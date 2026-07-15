Рынок кикшеринга Москвы вырос на 14%Он является самым крупным среди мировых столиц по выручке, парку и числу поездок
Рынок кикшеринга Москвы вырос с 7,4 млрд до 8,4 млрд руб. в 2025 г., или на 14%, следует из данных консалтинговой компании Neo. В 2026 г. ожидается рост до 9,5–10,5 млрд руб. Он занимает первое место среди других мировых столиц, оценили «Ведомости». По данным Kept, парк достигает 60 000 электросамокатов, что в 1,5–3 раза больше, чем в других мегаполисах мира.
Число поездок выросло за последние пять лет в 35 раз – до 71 млн. За 2025 г. рост был незначительным, а объем парка остался почти неизменным. Операторы повысили тарифы и стали уделять больше внимания безопасности. Тем не менее по уровню доступности кикшеринга Москва остается в числе лидеров среди европейских столиц, а по абсолютному объему рынка – чемпион.
Один из крупнейших рынков
Объем мирового рынка кикшеринга в 2025 г. достиг $1,5 млрд, а в 2026 г. может дойти до $1,8 млрд, говорится в исследовании The Business Research Company. К 2030 г. ожидается его увеличение почти вдвое – до $3,1 млрд. Крупнейшие компании по доле рынка – Bird (21,4% в 2024 г.) и Lime (18,7%), отмечается в обзоре Industry Research.
В России объем рынка в 2024 г. составил 31,2 млрд руб., а в 2025 и 2026 гг. ожидался прирост на 30 и 20% соответственно, писали «Ведомости» со ссылкой на исследование компании «Трушеринг». В Neo ранее прогнозировали, что к 2026 г. рынок подойдет к 47 млрд руб. ($602 млн).
Но в итоге совокупный объем рынка в 2025 г. достиг немногим более 30 млрд руб. ($360 млн), оценивает партнер практики оценки бизнеса и активов Neo Елена Варламова. Прошлый год был не очень удачным из-за проблем с интернетом и ряда ограничений. Число поездок на самокатах в России сократилось с 282 млн до 243 млн, сообщал Минтранс. Тем не менее в 2026 г. выручка может вырасти до 33–37 млрд руб., ожидают в Neo. Схожую оценку дает и партнер направления инвестиций и рынков капитала Kept Сергей Казачков. Он оценил рынок РФ в 29 млрд руб. в 2024 г. и 28 млрд руб. в 2025 г. (или $315 млн).
Для сравнения, в Германии – самом крупном рынке кикшеринга в Европе – объем рынка в деньгах в 2025 г. оценивается в $210 млн. Следом идут Франция ($160 млн), Великобритания ($130 млн) и Италия ($90 млн), следует из данных Industry Research. Россия c показателем в $360 млн также опережает по выручке Китай ($300 млн). Крупнейший же рынок краткосрочной аренды электросамокатов среди стран находится в США, в 2025 г. он оценивался в $751 млн.
Лидирующим по объему выручки оператором кикшеринга России по итогам 2025 г. стал «Юрент» (часть экосистемы МТС). Она увеличилась с 12,6 млрд до 15,5 млрд руб., или на 24%. Парк компании насчитывает 160 000 самокатов в 175 городах России.
Где в Европе ограничивают кикшеринг
В сентябре 2024 г. власти Мадрида отозвали лицензии у операторов Lime, Dott и Tier, заявив о нарушении условий соглашений. Среди претензий назывались ограниченный доступ к данным компаний, неполное покрытие города и недостаточный контроль парковки и передвижения самокатов.
В Праге сначала запретили езду в оживленном районе, а с января 2026 г. – по всей столице Чехии. Власти объяснили решение тем, что в центре города самокаты чаще использовались туристами и создавали хаос в пешеходных зонах.
В июне 2026 г. аналогичное решение принял Брюссель. С января 2027 г. с улиц исчезнут 9200 электросамокатов после истечения лицензий операторов Bolt и Dott. Причинами этого власти называли рост числа аварий, загромождение тротуаров и использование самокатов преступными группами.
В Лондоне кикшеринг разрешен, но частные самокаты фактически запрещены на дорогах и тротуарах. В Финляндии ими нельзя пользоваться лицам младше 15 лет, а в Италии обязательны шлем и страхование.
На улицах Берлина 47 000 электросамокатов, но у них низкая загрузку: в среднем две поездки в день на устройство. С января 2024 г. в центре города число самокатов ограничили до 19 000 единиц.
У компании Whoosh выручка составила 12,5 млрд руб. и снизилась по сравнению с 2024 г., когда ее объем был 14,3 млрд руб. Несмотря на это, география сервиса увеличилась с 61 до 77 городов, отметили там. Помимо России, компания работает в Белоруссии Казахстане, Бразилии, Чили и Колумбии, а в июне 2026 г. сообщила, что запускает аренду в Мехико. К концу 2025 г. парк насчитывал 250 000 электросамокатов.
Третий крупнейший оператор «Яндекс Go» в 2025 г. запустил электросамокаты в 28 новых городах. Также сообщалось, что сервис начнет работу еще в 45 малых и средних населенных пунктов за счет партнерства с региональным оператором SunRent. Компания не раскрывает общий парк электросамокатов, но только в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге насчитывается 43 500 единиц транспорта. Выручку «Яндекс Go» от самокатов за 2025 г. в Neo оценили в 6,0–6,5 млрд руб.
Столица кикшеринга
Москва генерирует треть всей денежной массы рынка РФ, говорит Варламова. Объем столичного рынка кикшеринга в денежном выражении в 2024 г. оценивался в 7,2–7,6 млрд руб. (при среднем чеке 100–110 руб.). В 2025 г. рынок вырос до 8,2–8,7 млрд руб. (при чеке в 115–125 руб.). Рост среднего чека связан с увеличением средней длины транспортной поездки и инфляционным повышением тарифов, отмечает Варламова. В Kept московский рынок оценили 8–10 млрд руб.
В денежном выражении Москва занимает первое место в Европе. Выручка составляет порядка 5–7% ($85–90 млн) от всего мирового рынка ($1,8–2,3 млрд), или 15–20% всей выручки европейского шеринга, добавили в Neo. На столицу приходится и треть поездок. В 2023 г. их было 64 млн, тогда как в 2024 г. – 70 млн и почти столько же в прошлом году – 71 млн. Число пользователей выросло с 4 млн до 5 млн и осталось таковым в 2025 г., сообщал департамент транспорта Москвы.
По парку и по востребованности сервиса Москва – один из мировых лидеров, подтвердили «Ведомостям» в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Парк за 2019–2026 гг. вырос в 18 раз (в 2019 г. насчитывалось 3250 электросамокатов, в 2026 г. – 60 000). С 2023 г. число самокатов в Москве не меняется, и парк стабильно достигает порядка 60 000 устройств. Это в 1,5–3 раза выше, чем в других мегаполисах, говорит партнер направления инвестиций и рынков капитала Kept Сергей Казачков. За последние несколько лет москвичи стали в десятки раз чаще ездить на самокатах: в 2020 г. насчитывалось всего 2 млн поездок.
По количеству электросамокатов Москва сопоставима с совокупным парком всех операторов в таких странах, как Германия, Франция, Великобритания, говорит Варламова. В Париже после запрета парк стремится к нулю, в Берлине – порядка 20 000–25 000 у нескольких операторов, в Лондоне – около 15 000–20 000. «Гиганты в кикшеринге – Сеул или Тайбэй – имеют сопоставимые цифры, но с другой плотностью и моделью использования», – отмечает Варламова.
Очень доступный самокат
Москва на 11-м месте среди 31 европейской столицы по доступности кикшеринга. Среднестатистический житель столицы России на свою фактическую зарплату может позволить себе кататься на этом виде транспорта почти 41 ч в месяц. Об этом говорят данные кикшеринговых компаний, которые проанализировали «Ведомости». Если же исходить из абсолютной цифры, то Москва окажется на 9-м месте по стоимости минуты поездки вместе с тарифом на разблокировку.
Первое место досталась швейцарской столице Берну, жители которого могут позволить себе 69 ч поездок в месяц. На втором месте оказался Лондон (58 ч), а на третьем – Осло (54 ч). Антилидером рейтинга стал Кишинев, где наименее доступный кикшеринг исходя из уровня зарплат его жителей.
Средняя стоимость поездки в Москве составляет около 100–120 руб. и поминутная тарификация делает самокат транспортом для ежедневных поездок, говорит Варламова. В Европе и США стоимость минуты составляет 0,2–0,3 евро, а фиксированная плата за разблокировку (1 евро) делает поездку заметно дороже, отмечает эксперт.
Транспорт вместо развлечения
Сейчас в столице работают три крупных оператора кикшеринга: «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс Go». У каждого из них по 20 000 самокатов. Общий парк в 60 000 устройств обеспечивает хорошее покрытие и доступность сервиса по всему городу, отмечают в департаменте транспорта. Но важно не только количество самокатов – решающее значение имеет и качество управления сервисом: надежная верификация пользователей, наличие идентификационных номеров на прокатных самокатах, корректная работа «медленных зон» и соблюдение правил парковки.
Текущая квота удовлетворяет потребности пользователей в транспортных поездках, говорит представитель «МТС Юрент». Но парк не достиг максимума и каждый год спрос на микромобильность растет, добавляет собеседник. Москва сейчас активно строится, и если в центре города текущая плотность флота оптимальна, то в спальных и новых районах в компании видят целесообразность увеличивать количество самокатов пропорционально их развитию.
Развитие новой мобильности – транспортный тренд последних лет, отмечает представитель столичного департамента транспорта. «Сыграли свою роль активная экспансия сервисов, благоприятные погодные условия», – объясняет представитель «МТС Юрент». «Кикшеринг окончательно перестал быть новинкой или развлечением и стал частью повседневной жизни горожан, которые не хотят тратить время в пробках», – отмечает собеседник в Whoosh.
На рост количества поездок влияет увеличение оборачиваемости: один самокат в сутки стали использовать чаще за счет лучшей логистики, отмечает Варламова. Растет количество сценариев поведения, ведь это полноценный вид транспорта «последней мили» в связке с метро и МЦК. Кроме того, влияет технический прогресс: современные модели самокатов имеют увеличенный запас хода и быстрее заряжаются. Один самокат теперь может совершить 5–6 поездок в день вместо 3–4 в 2022–2023 гг., говорит Варламова. «Физический лимит парка не изменился, но его производительность выросла. Это показывает, что рынок перешел к конкуренции IT-платформ и операционного менеджмента», – подчеркивает эксперт.
Подавляющее большинство (88%) используют самокат, чтобы добраться до или от метро, согласно исследованию инновационного центра «Безопасный транспорт». 31% – до МЦД, четверть (25%) – до МЦК, а 67% регулярно включают самокат в комбинированный маршрут. Около трети жителей Москвы летом реже пользуются личным автомобилем благодаря арендным самокатам, отмечает Казачков.
Если говорить о совокупном эффекте в 71 млн поездок за 2025 г., это означает, что десятки миллионов раз люди не садились в машину, чтобы проехать 3–6 км, добавляет Варламова. Как результат, в городе меньше личных автомобилей – меньше заторов, меньше поисков парковки и, как следствие, меньше вредных выбросов в атмосферу, отмечает представитель дептранса.
При этом мужчины чаще арендуют самокат для поездок по делам, женщины – для прогулок и удовольствия, говорит представитель Whoosh. По его словам, среднестатистический портрет пользователя таков: мужчина 33 лет, у которого есть семья и работа в IT-секторе, часто это человек, у которого есть личный авто, но он арендует шеринг из-за удобства.
Между запретами и регулированием
С началом летнего сезона 2026 г. ряд подмосковных городов и поселков ввели запрет или ограничения на кикшеринг. Эти меры коснулись Люберец, Котельников, Раменского, Дзержинского. В июне московское УМВД предложило сократить число самокатов в столице. Ведомство обосновало такую инициативу ростом числа ДТП с этим видом транспорта.
Если в 2025 г. число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) снизилось в России с 4426 до 3275 (на 24%), то за первую половину 2026 г. выросло с 1167 до 1478 (рост на 27%), следует из данных ГИБДД. В Москве оно тоже падало – с 1323 до 629 единиц в 2025 г. (на 52%), тогда как в текущем году также наблюдается рост. За первую половину 2026 г. число ДТП выросло в полтора раза – со 189 до 279. В четверти из них самокатом управляли несовершеннолетние.
«Яндекс Go» предлагает ограничить максимальное количество самокатов на город. Это количество будет распределяться между операторами – не более 7–9 устройств на 1000 человек населения, рассуждает представитель компании.
Излишние ограничения, например закрытие зон для поездок на СИМ, сокращение парковок, ломают транспортный сценарий использования самокатов, отмечает представитель «МТС Юрент». Кроме того, ограничения вынуждают пользователей пересаживаться на личные СИМ, которые сегодня находятся в серой зоне регулирования. На федеральном уровне кикшеринг встроен в повестку транспортного развития, говорит представитель Whoosh.
В дептрансе Москвы выступают за разумное регулирование кикшеринга, поскольку он дополняет московский транспорт. В прошлом году московские власти ввели обязательную верификацию пользователей через Mos ID, установили укрупненные номера, увеличили с 350 до 420 медленные зоны, заблокировали 68 000 аккаунтов несовершеннолетних и усилили борьбу с нарушителями. В начале апреля 2026 г. стало известно, что Минцифры вместе с операторами прорабатывают верификацию пользователей через «Госуслуги».
Стремительный рост рынка микромобильности был в 2020–2023 гг., говорит Казачков. Сервис аренды самокатов «Яндекса» отчитался, что в 2025 г. инвестировал в направление безопасности 340 млн руб. – в 2,6 раза больше, чем в среднем вкладывал ежегодно. А в сезоне-2026 инвестирует еще около 350 млн руб.
Дальнейшее развитие будет сдержанным и за счет увеличения числа поездок на одного пользователя. Потенциал сохраняется в городах-миллионниках, а также в развивающихся туристических центрах. Рынок ожидает более жесткое технологическое регулирование, уверена Варламова. Чтобы выжить, нужно быть максимально прозрачным и безопасным. А те, кто не инвестирует в Safety Tech, как считает эксперт, уйдут с рынка.
В Париже с сентября 2023 г. запрещена краткосрочная аренда электросамокатов, хотя пользоваться частными устройствами по-прежнему можно. Решение поддержали около 90% участников референдума при явке менее 7,5%: парижане жаловались на помехи для пешеходов и рост аварийности. При этом Франция остается одним из европейских лидеров по владению частными электросамокатами: в 2024 г. было продано около 615 000 устройств.
В Праге сначала запретили езду в оживленном районе, а с января 2026 г. – по всей столице Чехии. Власти объяснили решение тем, что в центре города самокаты чаще использовались туристами и создавали хаос в пешеходных зонах.