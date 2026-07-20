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Главная / Бизнес /

Российские торговые центры за семь лет потеряли более четверти посетителей

Их владельцы на этом фоне вынуждены менять концепцию объектов
Линда Журавлева
Валерия Кузьменко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Средняя посещаемость российских торговых центров по итогам 28 недель 2026 г. (с 1 января по 12 июля) составила 356 человек в день на 1000 кв. м арендуемой площади, подсчитала компания Focus Technologies. По словам ее руководителя направления исследований и консалтинга Михаила Васильева, это на 27% меньше, чем было в аналогичный период 2019 г. (486 посетителей). Аналогичная ситуация наблюдается и в Москве, продолжает эксперт. Показатель снизился на 24% до 382 против 505 человек семь лет назад. Только в I квартале 2026 г. трафик в столице сократился год к году на 2%. А по сравнению с допандемийным 2019 годом он упал на 25%, говорится в отчете консалтинговой компании CORE.XP.

Снижение числа посетителей торговых центров не единственная их проблема, отмечает Васильев. По его словам, идет также перераспределение покупательских потоков среди арендаторов. Несмотря на то что одежда и обувь остаются главной категорией для таких объектов, граждане приобретают их все реже, объясняет он. По данным аналитического центра «Чек индекс» компании «Платформа ОФД», в первом полугодии 2026 г. число покупок в этой категории сократилось год к году на 10% (в январе – июне 2025 г. этот показатель упал на 11%), хотя медианная стоимость выросла на 7% до 3129 руб. На фоне сберегательной модели поведения потребителей и развития сегмента онлайн-торговли граждане все реже приезжают в торговые центры за непродовольственными товарами, говорит директор по маркетингу «Платформы ОФД» Леонид Симаков. При этом, как добавляет Васильев, часть спроса перераспределяется и внутри офлайна – между районными объектами, стрит-ритейлом, коммерцией в жилых комплексах и классическими моллами.

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