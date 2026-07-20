Российские торговые центры за семь лет потеряли более четверти посетителей

Снижение числа посетителей торговых центров не единственная их проблема, отмечает Васильев. По его словам, идет также перераспределение покупательских потоков среди арендаторов. Несмотря на то что одежда и обувь остаются главной категорией для таких объектов, граждане приобретают их все реже, объясняет он. По данным аналитического центра «Чек индекс» компании «Платформа ОФД», в первом полугодии 2026 г. число покупок в этой категории сократилось год к году на 10% (в январе – июне 2025 г. этот показатель упал на 11%), хотя медианная стоимость выросла на 7% до 3129 руб. На фоне сберегательной модели поведения потребителей и развития сегмента онлайн-торговли граждане все реже приезжают в торговые центры за непродовольственными товарами, говорит директор по маркетингу «Платформы ОФД» Леонид Симаков. При этом, как добавляет Васильев, часть спроса перераспределяется и внутри офлайна – между районными объектами, стрит-ритейлом, коммерцией в жилых комплексах и классическими моллами.