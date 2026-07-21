Продажи российской сельхозтехники выросли на 11%

Источник «Ведомостей» в одном из крупных агрохолдингов отмечает, что ряд компаний отрасли в прошлые годы регулярно обновляли парки высокими темпами и в этом году закупки, наоборот, снизили. Тенденция роста отгрузок комбайнов и другой техники, отмеченная статистикой, может быть связана с тем, что у части аграриев этого запаса техники уже нет, рассуждает он. Кроме того, ресурсы импортного парка прошлых лет подходят к концу, что могло повлиять на некоторое оживление рынка, полагает собеседник.