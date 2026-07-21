Продажи российской сельхозтехники выросли на 11%Им, вероятно, помогли точечные меры поддержки спроса
По итогам января – июня 2026 г. аграриям было отгружено российской сельхозтехники на 85,5 млрд руб. с НДС, следует из данных ассоциации «Росспецмаш», которая объединяет крупнейших производителей такой продукции в стране. Данное значение на 11% превышает показатель первого полугодия 2025 г. Почти вдвое за отчетный период выросли отгрузки зерноуборочных комбайнов – до 1564 штук. Поставки кормоуборочных комбайнов увеличились на 13% до 113 единиц, тракторов – на 2% до 1406 штук, жаток – на 10% до 1021 единицы.
Отгрузки остальной номенклатуры снизились: плугов – на 17% до 715 штук, культиваторов – на 20% до 883 шт., борон – на 13% до 1395 шт., сеялок – на 18% до 1514 шт., машин для внесения удобрений – на 20% до 186 шт., опрыскивателей – на 12% до 569 шт., косилок – на 4% до 1283 шт., пресс-подборщиков – на 35% до 371 шт., зерноочистительных машин – на 28% до 271 шт.
Производство техники российскими предприятиями сельхозмашиностроения за соответствующий период снизилось на 2% до 106,2 млрд руб. с НДС, следует из данных «Росспецмаша».
Снижение наблюдается по большей части наименований, за исключением сеялок (+4%, 2161 шт.), опрыскивателей (+12%, 666 шт.) и жаток (1600 шт., рост в 1,7 раза). Сильнее других просел выпуск кормоуборочных комбайнов (–24%, 79 шт.), машин для внесения удобрений (–34%, 162 шт.), косилок (–24%, 1185 шт.) и пресс-подборщиков (–49%, 514 шт.).
Экспорт российской сельхозтехники в первом полугодии вырос на 4% до 10,3 млрд руб. без НДС, отмечает «Росспецмаш».
Источник «Ведомостей» в одном из крупных агрохолдингов отмечает, что ряд компаний отрасли в прошлые годы регулярно обновляли парки высокими темпами и в этом году закупки, наоборот, снизили. Тенденция роста отгрузок комбайнов и другой техники, отмеченная статистикой, может быть связана с тем, что у части аграриев этого запаса техники уже нет, рассуждает он. Кроме того, ресурсы импортного парка прошлых лет подходят к концу, что могло повлиять на некоторое оживление рынка, полагает собеседник.
Судя по динамике отгрузки, положительный эффект дали точечные решения, поэтому о системном исправлении ситуации говорит не следует, полагает партнер SBS Дмитрий Бабанский. В частности, «Росагролизинг» реализует программу по поддержке спроса на энергонасыщенную технику, что сказалось на росте отгрузок комбайнов и тракторов, отмечает эксперт.
Речь идет об акции «Тариф Юбилейный», которая была запущена компанией по случаю своего 25-летия в марте этого года и позднее продлена до 17 августа. Первоначальный взнос по лизингу в ее рамках составляет от 0%, удорожание техники – от 2,5% в год, срок лизинга – до 8 лет. Кроме того, в рамках программы предусмотрена отсрочка уплаты основного долга до 1 ноября этого года.