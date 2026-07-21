Контейнерный рынок России в первом полугодии вырос на 6%Этому способствовало увеличение импорта автотехники и товаров потребительского спроса
Объем контейнерного рынка России по итогам января – июня 2026 г. составил 3,47 млн TEU (20-футовый эквивалент). Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила 20 июля транспортная группа Fesco со ссылкой на собственную оценку.
Статистика Fesco включает данные о внешнеторговых и транзитных перевозках через российские порты и сухопутные погранпереходы РЖД, а также о внутрироссийских перевозках контейнеров по железнодорожной сети и каботажных перевозках. Компания учитывает только груженые контейнеры.
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