Контейнерный рынок России в первом полугодии вырос на 6%

Объем контейнерного рынка России по итогам января – июня 2026 г. составил 3,47 млн TEU (20-футовый эквивалент). Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила 20 июля транспортная группа Fesco со ссылкой на собственную оценку.