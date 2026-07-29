«Магнит Маркет» отказался от конкуренции с Wildberries и Ozon

«Магнит Маркет» отказался от конкуренции с Wildberries и OzonКомпания вместо модели универсального маркетплейса будет развивать площадку как «расширенную полку»
Продавцам «Магнит Маркета» предстоит вывезти товары с площадки, а с 6 сентября маркетплейс приостановит работу основной витрины на сайте и в приложении для покупателей, говорится в сообщении компании в Telegram-канале для партнеров. В сообщении организации называют такие изменения частью трансформации и объединения «Магнит Маркета» с e-commerce-контуром «Магнита».
Представитель последнего заявил, что «Магнит Маркет» не закрывается и не прекращает работу с селлерами. По его словам, компания отказывается от стратегии универсального маркетплейса и «лобовой конкуренции с двумя крупнейшими игроками рынка». Маркетплейс меняет бизнес-модель в сторону «расширенной полки», дополняющей основной ассортимент торговой сети, включая бытовую химию, косметику и товары для дома, утверждает собеседник «Ведомостей».
Он добавил, что у компании хорошо развивается «Магнит Доставка», которую ритейлер рассматривает как один из вариантов дальнейшей работы с селлерами. Последние получат возможность размещать товары на небольших складах или в дарксторах, а экспресс-доставку товаров обеспечит сам ритейлер. «Мы будем тестировать новую операционную модель, которая дает максимальную синергию в рамках экосистемы «Магнита», – добавил он.
До прекращения работы витрины площадка поэтапно свернет часть операций. С 20 августа продавцы больше не смогут отгружать товары по модели FBS (доставка со склада продавца) через партнерские пункты выдачи заказов (ПВЗ) - для этого останутся доступны только сортировочные центры и кросс-доки. До 31 августа партнерские ПВЗ также будут поэтапно приостанавливать работу.
До 6 сентября маркетплейс продолжит работать в штатном режиме. Компания пообещала поддерживать продажи с помощью акций, промокодов и продвижения в экосистеме «Магнита». О дальнейшем формате функционирования сервиса и порядке возврата товаров она сообщит отдельно.
При этом в комментариях к заявлению маркетплейсы селлеры отмечают, что ранее «Магнит Маркет» анонсировал «Сезон скидок» до 21 сентября. Кроме того, 27 июля «Магнит Маркет» вслед за другими крупными площадками обновил оферту после атак беспилотников на склады Wildberries. Компания уточнила порядок распределения ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы, отдельно указав в их числе атаки БПЛА. Новая редакция документа вступит в силу с 1 августа.