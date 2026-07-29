«Магнит Маркет» отказался от конкуренции с Wildberries и Ozon

Он добавил, что у компании хорошо развивается «Магнит Доставка», которую ритейлер рассматривает как один из вариантов дальнейшей работы с селлерами. Последние получат возможность размещать товары на небольших складах или в дарксторах, а экспресс-доставку товаров обеспечит сам ритейлер. «Мы будем тестировать новую операционную модель, которая дает максимальную синергию в рамках экосистемы «Магнита», – добавил он.