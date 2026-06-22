Акционеры «Магнита» одобрили невыплату дивидендов за 2025 год
Акционеры ПАО «Магнит» по итогам годового собрания 19 июня приняли решение, что по результатам 2025 г. дивиденды выплачиваться не будут. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.
В ходе собрания акционеры также утвердили годовой отчет «Магнита», распределение прибыли. Кроме того, были выбраны члены совета директоров и утвержден устав компании.
Совет директоров «Магнита» рекомендовал не выплачивать дивиденды в мае 2026 г. За 2024 г. компания также не выплачивала дивиденды. За последние 12 месяцев цена акций «Магнита» снизилась на 43,9%.
Общая выручка «Магнита» по итогам 2025 г. выросла на 15,3% в годовом выражении и достигла 3,5 трлн руб. Чистый убыток ритейлера составил 16,6 млрд руб. против чистой прибыли в размере 50 млрд руб. за предыдущий год. Показатель EBITDA снизился на 1,5% и достиг 169,3 млрд руб. Рентабельность по показателю продемонстрировала падение на 82 б. п. до 4,8%.
20 мая инвестиционная компания «Финам» прекратила аналитическое покрытие акций «Магнита» и отозвала рекомендацию по ним. Решение принято в связи с тем, что бумаги ритейлера, по мнению аналитиков, больше соответствуют спекулятивному активу, чем полноценной инвестиционной идее.
22 мая ПАО «Магнит» заявило об устойчивости своего финансового положения после того, как агентство АКРА понизило кредитный рейтинг компании до АA+. Рост процентных расходов и долговой нагрузки, которые отметили в агентстве, связан с условиями жесткой кредитно-денежной политики и высоким уровнем рыночных ставок. Программа расширения, развитие логистической и ИТ-инфраструктуры, собственное производство потребовали капитальных вложений «Магнита». В отчетном году их объем составил более 187 млрд руб., а с 2024 г. всего было выделено порядка 350 млрд руб.