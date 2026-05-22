«Магнит» заявил о финансовой устойчивости после понижения кредитного рейтинга
ПАО «Магнит» заявило об устойчивости своего финансового положения после того, как агентство АКРА понизило ее кредитный рейтинг до АA+. Рост процентных расходов и долговой нагрузки, которые отметили в агентстве, связан с условиями жесткой кредитно-денежной политики и высоким уровнем рыночных ставок, сообщил представитель компании.
В «Магните» подчеркнули, что развивают торговую сеть, открывают новые торговые точки и занимаются реновацией существующих. Программа расширения, развитие логистической и ИТ-инфраструктуры, собственное производство потребовали капитальных вложений. В отчетном году их объем составил более 187 млрд руб., а с 2024 г. всего было выделено порядка 350 млрд руб.
В «Магните» добавили, что два последних квартала подряд группа растет быстрее рынка. Выручка в IV квартале 2025 г. выросла на 15,9%, а в следующем квартале – на 13,1% на фоне снижающейся инфляции. В апреле рост продаж составил 13,8%.
Управляющий директор департамента анализа финансовых рынков «Газпромбанка» Марат Ибрагимов заявил, что ставки фондирования для «Магнита» снижаются. Средневзвешенная стоимость долгового портфеля во втором полугодии 2025 г. снизилась почти на 300 базисных пунктов в сравнении с первым полугодием. Сейчас она также продолжила снижаться, и, учитывая динамику ключевой ставки, в 2026 г. можно ожидать снижения минимум на 200-250 базисных пунктов, указал Ибрагимов. Он также отметил, что этом году можно ожидать от «Магнита» снижения капитальных вложений, учитывая, что за двухлетний период был ликвидирован инфраструктурный долг.
20 мая инвестиционная компания «Финам» прекратила аналитическое покрытие акций «Магнита» и отозвала рекомендацию по ним. Решение принято в связи с тем, что бумаги ритейлера, по мнению аналитиков, больше соответствуют спекулятивному активу, чем полноценной инвестиционной идее.