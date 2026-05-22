«Магнит» заявил о финансовой устойчивости после понижения кредитного рейтинга

Управляющий директор департамента анализа финансовых рынков «Газпромбанка» Марат Ибрагимов заявил, что ставки фондирования для «Магнита» снижаются. Средневзвешенная стоимость долгового портфеля во втором полугодии 2025 г. снизилась почти на 300 базисных пунктов в сравнении с первым полугодием. Сейчас она также продолжила снижаться, и, учитывая динамику ключевой ставки, в 2026 г. можно ожидать снижения минимум на 200-250 базисных пунктов, указал Ибрагимов. Он также отметил, что этом году можно ожидать от «Магнита» снижения капитальных вложений, учитывая, что за двухлетний период был ликвидирован инфраструктурный долг.