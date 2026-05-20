«Финам» прекратил аналитическое покрытие акций «Магнита»
Инвестиционная компания «Финам» прекратила аналитическое покрытие акций ПАО «Магнит» (MGNT) и отозвала рекомендацию по ним, сообщается на сайте компании. Решение принято в связи с тем, что бумаги ритейлера, по мнению аналитиков, больше соответствуют спекулятивному активу, чем полноценной инвестиционной идее.
«На наш взгляд, акции "Магнита" в настоящий момент больше походят на спекулятивный актив, а не полноценную инвестиционную идею для долгосрочного фундаментального покрытия», – говорится в сообщении «Финама». В числе причин называются значительное ограничение коммуникации с рынком, отсутствие стратегии развития и дивидендов, а также нахождение акций в третьем котировальном списке Московской биржи, что ограничивает круг потенциальных инвесторов.
Финансовые результаты ритейлера за 2025 г. также не улучшают восприятие компании. По итогам года «Магнит» получил чистый убыток в размере 16,6 млрд руб. против чистой прибыли в 50 млрд руб. годом ранее, писали «Ведомости». Выручка выросла на 15,3%, до 3,5 трлн руб., тогда как у ключевого конкурента – X5 Group – этот показатель увеличился на 18,8%, до 4,64 трлн руб.
«Финам» также указывает на существенную долговую нагрузку. Чистый долг «Магнита» на конец 2025 г. вырос почти вдвое – до 496 млрд руб., а соотношение чистого долга к EBITDA достигло 2,9. Финансовые расходы резко выросли, что стало одним из ключевых факторов давления на прибыль.
На прошлой неделе совет директоров «Магнита» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г. Ранее, в апреле 2026 г., дочерняя компания ритейлера АО «Тандер» не получила чистой прибыли по итогам года впервые более чем за 20 лет.