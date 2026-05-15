СД «Магнита» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год
Совет директоров ПАО «Магнит» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г. Об этом сообщается в центре раскрытия корпоративной информации.
СД также предложил оставить чистую прибыль по результатам 2025 отчетного года в качестве нераспределенной.
На совете рекомендовано утвердить список кандидатур для избрания в состав совета директоров компании на ГОСА. Среди кандидатов Сергей Буйлов, Маргарита Витихович, Наталья Дуличенко, Дмитрий Клоков, Анна Мелешина, Федор Павловский, Марина Пяткова, Анжела Рябова и Юрий Семенов.
ГОСА пройдет 19 июня. Дата закрытия реестра акционеров для участия в ГОСА состоится 27 мая.
Общая выручка «Магнита» по итогам 2025 г. выросла на 15,3% в годовом выражении и достигла 3,5 трлн руб. Чистый убыток ритейлера составил 16,6 млрд руб. против чистой прибыли в размере 50 млрд руб. за предыдущий год. Валовая прибыль увеличилась на 14,6% до 784,1 млрд руб. Валовая маржа сократилась на 14 б. п. и составила 22,3%. Показатель EBITDA снизился на 1,5% и достиг 169,3 млрд руб. Рентабельность по показателю продемонстрировала падение на 82 б. п. до 4,8%.