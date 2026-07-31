«Кофемания» не закрывала четверть ресторанов за год

«Кофемания» не закрывала четверть ресторанов за годЭто следует из представленной компанией и проверенной «Ведомостями» информации
За весь 2025 год не было закрыто ни одного классического ресторана «Кофемания», а, напротив, было открыто два новых полноформатных заведения – в фудмолле Bazaar на Новой Риге и деловом квартале «Сколково парк». Об этом «Ведомостям» сообщил представитель сети. По его словам, на конец 2025 г. в портфеле бренда значилось 38 классических ресторанов «Кофемания». 1 февраля 2026 г. был закрыт ресторан «Кофемания» в ГУМе. В июле закрываются два ресторана в аэропорту «Домодедово», говорится в Telegram-канале сети. К открытию в конце августа готовится новая «Кофемания» в «Сберсити» и в октябре – после реконструкции – ресторан на Комсомольском проспекте, уточнил собеседник «Ведомостей». «Кофемания» инвестирует в более крупные, современные ресторанные форматы нового поколения, обладающие значительно большей вместимостью и потенциалом гостевого потока, пояснил представитель сети.
Таким образом, на конец II квартала 2026 г. работало 37 классических ресторанов «Кофемания», а на конец II квартала 2025 г. – 36. Поэтому информация о том, что «Кофемания» за год закрыла четверть своих кофеен, не соответствует действительности и вводит читателя в заблуждение, подчеркнул представитель «Кофемании».
24 июля «Ведомости» опубликовали подсчет руководителя отдела исследований рынка консалтинговой компании CORE.XP Василия Григорьева, согласно которому на конец II квартала 2026 г. работало 42 ресторана «Кофемания» (включая 33 классические точки), а годом ранее их было 55. О том, что «Кофемания» с 2025 г. закрыла ряд объектов, также говорил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, не уточняя детали. Запрос корреспондента «Ведомостей» в адрес «Кофемании», направленный 21 июля, к моменту публикации остался без оперативного ответа.
«Ведомости» обратились в CORE.XP с просьбой подтвердить достоверность подсчета эксперта, предоставив его методологию с перечислением всех точек, которые были исследованы, или опровергнуть подсчет, признав ошибку эксперта, следует из запроса главного редактора издания Ирины Казьминой генеральному директору консалтинговой компании Владимиру Пинаеву. В его ответе, поступившем в редакцию, говорится, что специалисты CORE.XP подготовили аналитическую информацию и ориентировочную оценку динамики рынка, основываясь исключительно на данных из открытых источников, поскольку собственной базой данных по сегменту общественного питания консалтинговая компания не располагает.
Ретроспективная проверка раздела «Наши рестораны в Москве» сайта «Кофемании», проведенная «Ведомостями» с помощью сервиса wayback machine, показала, что на середину 2025 г. сеть насчитывала 55 точек – такую цифру приводил эксперт Григорьев. Но в это число, следует из данных раздела, входили не только классические «Кофемании», но еще и рестораны Bez tarelok, «Узбечка», «Жажда крови», а также дарксторы, в которых можно заказать блюда навынос. На данный момент в разделе «Наши рестораны в Москве» значится 54 точки – классические «Кофемании», рестораны Bez tarelok, «Узбечка», «Жажда крови» и дарксторы.
Комментарии, предоставленные представителем «Кофемании», и результаты собственной дополнительной проверки «Ведомостей» позволяют прийти к выводу, что информация CORE.XP о сокращении сети на четверть за прошедший год не соответствует действительности.
Редакция приносит извинения.