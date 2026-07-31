«Кофемания» не закрывала четверть ресторанов за год

За весь 2025 год не было закрыто ни одного классического ресторана «Кофемания», а, напротив, было открыто два новых полноформатных заведения – в фудмолле Bazaar на Новой Риге и деловом квартале «Сколково парк». Об этом «Ведомостям» сообщил представитель сети. По его словам, на конец 2025 г. в портфеле бренда значилось 38 классических ресторанов «Кофемания». 1 февраля 2026 г. был закрыт ресторан «Кофемания» в ГУМе. В июле закрываются два ресторана в аэропорту «Домодедово», говорится в Telegram-канале сети. К открытию в конце августа готовится новая «Кофемания» в «Сберсити» и в октябре – после реконструкции – ресторан на Комсомольском проспекте, уточнил собеседник «Ведомостей». «Кофемания» инвестирует в более крупные, современные ресторанные форматы нового поколения, обладающие значительно большей вместимостью и потенциалом гостевого потока, пояснил представитель сети.