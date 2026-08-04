В России продолжают дорожать средства экстренной контрацепции

Похожие оценки приводит и DSM Group. По данным этого агентства, в 2025 г. упаковка в среднем стоила 895 руб., что на 12,3% больше, чем было годом ранее. В 2024 г. она подорожала на 13,9%, а в 2023 г. – на 6,7%. В итоге за три года цены выросли на 36,6%, или на 240 руб. В первой половине 2026 г. цена достигла 945 руб. (+7,5% год к году).