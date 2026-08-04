В России продолжают дорожать средства экстренной контрацепции

В России продолжают дорожать средства экстренной контрацепцииПри этом спрос на такие препараты падает на фоне ужесточения правил их отпуска
Средняя стоимость упаковки препаратов для экстренной контрацепции по итогам 2025 г. увеличилась на 12,8%, достигнув 870 руб., по данным аналитической компании RNC Pharma. Там уточняют, что такие средства дорожают несколько лет подряд. По словам ее директора по развитию Николая Беспалова, за три года цены на них выросли на 35%: в 2024 г. – на 12,1%, а годом ранее – на 6,6%. В первом полугодии 2026 г. стоимость таких препаратов прибавила в годовом выражении еще 7% до 917 руб.
Похожие оценки приводит и DSM Group. По данным этого агентства, в 2025 г. упаковка в среднем стоила 895 руб., что на 12,3% больше, чем было годом ранее. В 2024 г. она подорожала на 13,9%, а в 2023 г. – на 6,7%. В итоге за три года цены выросли на 36,6%, или на 240 руб. В первой половине 2026 г. цена достигла 945 руб. (+7,5% год к году).