Эксперты ожидают сокращения выпуска стали в России на 3%

Производство стали в России по итогам 2026 г. снизится на 3% к уровню прошлого года и составит 66 млн т. Такой прогноз в обзоре рынка приводят аналитики Совкомбанка. Причиной сокращения выпуска, по оценкам аналитиков банка, будет снижение внутреннего спроса на металл на 7% до 35 млн т из-за охлаждения экономической активности и жесткой денежно-кредитной политики Банка России. В прошлом году выплавка металла, по данным Совкомбанка, по тем же причинам также снизилась на 3% до 67,9 млн т.