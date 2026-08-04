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Главная / Бизнес /

Эксперты ожидают сокращения выпуска стали в России на 3%

Выплавка снизится из-за падения спроса на металл в строительстве
Василий Милькин
Мария Асиновская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Производство стали в России по итогам 2026 г. снизится на 3% к уровню прошлого года и составит 66 млн т. Такой прогноз в обзоре рынка приводят аналитики Совкомбанка. Причиной сокращения выпуска, по оценкам аналитиков банка, будет снижение внутреннего спроса на металл на 7% до 35 млн т из-за охлаждения экономической активности и жесткой денежно-кредитной политики Банка России. В прошлом году выплавка металла, по данным Совкомбанка, по тем же причинам также снизилась на 3% до 67,9 млн т.

В конце июля ЦБ принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. до 14%. В январе этого года ставка составляла 16%.

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