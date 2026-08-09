Смертельный трюк: как Элиша Отис сделал лифт безопасным

215 лет назад на свет появился человек, который навсегда изменил архитектурный облик, – Элиша Отис. Именно он изобрел механизм, способный остановить лифт даже при обрыве троса. Громкую демонстрацию ловителей он провел в 1854 г. на Выставке промышленности всех наций в Нью‑Йорке: в присутствии толпы, не верящей своим глазам, канат перерубили, но платформа не рухнула, а плавно затормозила. Этот прорыв развеял страхи перед лифтами, дал городам возможность расти вверх и в конечном счете открыл дорогу небоскребам. А компания Otis, основанная Отисом, и сегодня поставляет лифты по всему миру.