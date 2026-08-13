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Главная / Бизнес /

Аналитики ожидают роста средней цены на нефть в 2026 году на 25%

Стоимость сырья остается высокой из-за сохранения дефицита на мировом рынке вследствие конфликта на Ближнем Востоке
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Средняя цена нефти эталонного сорта Brent в 2026 г. вырастет на 25% к уровню предыдущего года и составит $86,1/барр. Об этом говорится в обзоре консалтинговой компании Kept (бывшее подразделение KPMG в России), с которым ознакомились «Ведомости». Оценка сделана на основе данных консенсус-прогноза более 40 аналитических компаний, агентств и инвестбанков.

В прошлом году средняя цена нефти Brent снизилась на 14% до 69,1/барр., следует из материалов Kept. В 2024 г. средняя цена составляла $80,5/барр., в 2023 г. – $82,5/барр.

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