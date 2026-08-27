Россия кратно нарастила экспорт палладия и платины в Китай

Россия кратно нарастила экспорт палладия и платины в КитайРосту поставок способствуют высокий спрос на эти металлы на китайском рынке и привлекательная для «Норникеля» цена
Россия увеличила экспорт палладия в Китай в январе – июле 2026 г. в 2,1 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года до 10,8 т, поставки платины выросли в 3,8 раза до 3 т. Об этом свидетельствуют расчеты «Ведомостей» на основе данных Главного таможенного управления (ГТК) КНР.
В денежном выражении поставки палладия увеличились в 3,5 раза до $1,3 млрд, платины – в 6,8 раза до $202,8 млн.
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