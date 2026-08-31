«Опора России» попросила распространить налоговые льготы на Ozon и его селлеров

Ранее правительство приняло постановление от 25 августа 2026 г. N 1074, которое вводит меры поддержки для пострадавших селлеров Wildberries и владельца платформы, компании РВБ. Воспользоваться ими смогут продавцы, чей ущерб составил не менее 5% от годовой выручки. Они получат годовую отсрочку на уплату НДС (кроме ввозного), налога на прибыль, единого налога на упрощенной системе налогообложения (УСН) и АУСН, страховых взносов и авансовых платежей по ним. Позже им будет предоставлена рассрочка их уплаты в течение года равными долями.