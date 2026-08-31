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Главная / Бизнес /

«Опора России» попросила распространить налоговые льготы на Ozon и его селлеров

Убытки платформы и продавцов негативно сказываются на конечных потребителях
Дарья Мосолкина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Бизнес-объединение «Опора России» (представляет интересы малого и среднего бизнеса) обратилось к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой включить в периметр налоговых льгот продавцов Ozon и саму платформу. Письмо с таким предложением за подписью президента объединения Александра Калинина было отправлено 28 августа (есть у «Ведомостей»).

Ранее правительство приняло постановление от 25 августа 2026 г. N 1074, которое вводит меры поддержки для пострадавших селлеров Wildberries и владельца платформы, компании РВБ. Воспользоваться ими смогут продавцы, чей ущерб составил не менее 5% от годовой выручки. Они получат годовую отсрочку на уплату НДС (кроме ввозного), налога на прибыль, единого налога на упрощенной системе налогообложения (УСН) и АУСН, страховых взносов и авансовых платежей по ним. Позже им будет предоставлена рассрочка их уплаты в течение года равными долями.

Также до конца текущего года вводится мораторий на налоговые проверки. «На это время приостанавливается и течение связанных с ними процессуальных сроков», – уточнял Минфин. Одновременно предельные сроки по взысканию задолженности с них переносятся на шесть месяцев.

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Минэкономразвития рассмотрит и проработает потенциальные меры поддержки Ozon и селлеров маркетплейса, пострадавших из-за атак БПЛА, если поступит соответствующее обращение от маркетплейса, сообщал ранее представитель Минэка.

Благодаря постановлению правительства цифровая платформа Wildberries и предприниматели смогут в период сложной финансовой ситуации снизить финансовую и административную нагрузку, избежать кассовых разрывов, сохранить операционную устойчивость, рабочие места, пишет «Опора России». Предпринимателям поддержка кабмина позволит бесперебойно продолжить выполнение обязательств перед потребителями и сохранить стабильность на рынке, указано в письме.

Сейчас значительное число предпринимателей, осуществляющих деятельность на цифровой платформе Ozon, также сталкиваются с финансовыми потерями из-за атак на логистическую инфраструктуру, отмечают авторы письма. «Убытки несет и сама цифровая платформа. Эти убытки негативно сказываются на работе платформы и предпринимателей, на выполнении обязательств перед конечными потребителями», – указано в нем.

Обсуждение помощи пострадавшим селлерам началось на фоне массовых атак украинских БПЛА на склады Wildberries в июле и августе, а позже и объекты логистической инфраструктуры Ozon.

В конце августа президент России Владимир Путин подписал указ о возможности введения временного управления на объектах критической инфраструктуры. В перечень вошли объекты промышленности, связи, ЖКХ, транспортно-логистические центры и другие «имеющие особо важное значение» для безопасности, экономической стабильности и жизнедеятельности населения объекты.

Правительство по поручению президента сможет вводить в отношении всей или части недвижимости и оборудования компании, принадлежащих ей акций или доли в уставных капиталах других российских юрлиц, имущественных прав временное управление в ряде случаев. В их числе, в частности, непринятие или несвоевременное принятие мер по обеспечению безопасности объектов (в том числе при атаках БПЛА), создание угроз безопасности, невосстановление или несвоевременное восстановление функционирования объектов критической инфраструктуры.

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