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В Москве впервые за три года выросло число зоомагазинов

Развитие этого сегмента в прошлом сдерживало увеличение издержек
Валерия Кузьменко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

На 1 сентября в Москве насчитывалось 790 зоомагазинов, посчитал по запросу «Ведомостей» сервис «Яндекс карты». По его данным, это на 2% больше, чем было в аналогичный период прошлого года. Умеренный рост числа таких объектов подтверждает и управляющий партнер Союза торговых центров Сергей Платицын, хотя абсолютные цифры он не приводит. Эксперт только напоминает, что положительная динамика фиксируется впервые как минимум за три года. В 2024 г. количество зоомагазинов, по его словам, уменьшилось на 12,5% до 901 точки. Оптимизация продолжилась и в 2025 г., отмечает Платицын, но детали не приводит. Только сеть Cats & Dogs, как добавляет эксперт, тогда сократила число объектов с 20 до пяти. По данным «Яндекс карт», с января по декабрь прошлого года количество зоомагазинов снизилось на 20%.

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Общество

Крупные сети продолжают наращивать присутствие в торговой недвижимости, отмечает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. В качестве примера она приводит компанию «Четыре лапы», которая активно открывала новые точки в 2026 г. Кроме того, «Мокрый нос» анонсировал поиск помещений для магазинов в 46 городах России, включая Москву. Новые форматы начал развивать и «Бетховен», продолжает она. Руководитель департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership (CMWP) Зульфия Шиляева также отмечает активное развитие категории в Москве и регионах. По ее словам, новые точки открывают также «Зоозавр», «Ле’Муррр» и другие игроки. Представители этих компаний на запросы «Ведомостей» не ответили.

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