В Москве впервые за три года выросло число зоомагазинов

На 1 сентября в Москве насчитывалось 790 зоомагазинов, посчитал по запросу «Ведомостей» сервис «Яндекс карты». По его данным, это на 2% больше, чем было в аналогичный период прошлого года. Умеренный рост числа таких объектов подтверждает и управляющий партнер Союза торговых центров Сергей Платицын, хотя абсолютные цифры он не приводит. Эксперт только напоминает, что положительная динамика фиксируется впервые как минимум за три года. В 2024 г. количество зоомагазинов, по его словам, уменьшилось на 12,5% до 901 точки. Оптимизация продолжилась и в 2025 г., отмечает Платицын, но детали не приводит. Только сеть Cats & Dogs, как добавляет эксперт, тогда сократила число объектов с 20 до пяти. По данным «Яндекс карт», с января по декабрь прошлого года количество зоомагазинов снизилось на 20%.