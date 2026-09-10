Зарплаты курьеров в России за год выросли почти на четверть

На втором месте по уровню предлагаемой зарплаты оказались супервайзеры: они получают в среднем 120 000 руб. в месяц, что на 16% больше, чем было годом ранее. При этом количество вакансий для них сократилось на 10%, а число резюме прибавило 12%. Медианная зарплата кладовщиков выросла на 13% до 70 000 руб., число вакансий – на 40%, резюме – на 30%. Продавцам-консультантам работодатели во II квартале предлагали в среднем 56 900 руб. в месяц, что на 4% больше год к году. Число вакансий для них снизилось на 10%, тогда как количество резюме увеличилось на 36%. У мерчандайзеров медианная зарплата выросла на 12% до 56 300 руб., вакансий стало больше на 8%, резюме – на 35%.