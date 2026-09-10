Зарплаты курьеров в России за год выросли почти на четверть

Зарплаты курьеров в России за год выросли почти на четвертьЭто связано в том числе с нехваткой таких работников
Предлагаемая медианная зарплата доставщиков в России во II квартале 2026 г. достигла 125 550 руб. в месяц, увеличившись год к году на 23%. Об этом говорится в исследовании Аналитического центра Российской индустрии рекламы (АЦ РИР), подготовленного на основе данных hh.ru.
При этом, как следует из него, количество вакансий в данной сфере выросло более чем вдвое – на 124%. Абсолютные цифры там не указаны.
Доставщики оказались самой высокооплачиваемой категорией среди пяти групп операционного персонала, которые анализировали авторы исследования. Основной спрос на них формирует розничная торговля – на нее приходится 72% вакансий. Еще 19% – составляет перевозка и логистика, 6% – гостинично-ресторанный бизнес. Правда, количество резюме доставщиков за год выросло не так сильно – на 30%
Основная причина роста зарплат курьеров – нехватка персонала при одновременно высокой востребованности услуг, объясняет представитель АЦ РИР. По его словам, такая работа считается физически и морально тяжелой и не каждый на нее соглашается. «Тут же немаловажны и высокая текучесть, и “гиг-экономика”, это значит, что рынок доставки все больше смещается в сторону гибких форматов занятости, а значит, создает нестабильность для работодателей и вынуждает их повышать ставки для удержания сотрудников», – говорит собеседник «Ведомостей».
На втором месте по уровню предлагаемой зарплаты оказались супервайзеры: они получают в среднем 120 000 руб. в месяц, что на 16% больше, чем было годом ранее. При этом количество вакансий для них сократилось на 10%, а число резюме прибавило 12%. Медианная зарплата кладовщиков выросла на 13% до 70 000 руб., число вакансий – на 40%, резюме – на 30%. Продавцам-консультантам работодатели во II квартале предлагали в среднем 56 900 руб. в месяц, что на 4% больше год к году. Число вакансий для них снизилось на 10%, тогда как количество резюме увеличилось на 36%. У мерчандайзеров медианная зарплата выросла на 12% до 56 300 руб., вакансий стало больше на 8%, резюме – на 35%.
Рост зарплат операционного персонала, вероятно, продолжится до конца 2026 г., но его темпы будут замедляться, считает HRD Diversity Group Анна Алексашина. По ее словам, большое количество резюме не означает, что работодателям хватает подходящих сотрудников: на рынке сохраняется дисбаланс по профессиям, квалификации и регионам, а в розничной торговле остается высокой текучесть.
Основными драйверами повышения зарплат будут транспорт и складская логистика, доставка, розничные сети и сегмент электронной коммерции, считает эксперт.
В Москве медианная зарплата доставщиков достигла 140 000 руб. в месяц, увеличившись за год на 32%. Разрыв между Москвой и регионами для этой категории составил 14,5% – это минимальный показатель среди исследованных профессий. Наибольшая разница зафиксирована у продавцов-консультантов – 43,3%.
Всего авторы исследования проанализировали 1,3 млн резюме и 320 355 вакансий. Количество резюме увеличилось на 32% год к году, вакансий – на 16%. Число соискателей при этом превышало число вакансий во всех регионах.
Ключевой драйвер изменений на рынке труда курьеров сейчас – рост доли неполной и гибкой занятости, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, темпы роста онлайн-продаж и рынка продовольственных товаров замедляются, поэтому взрывного увеличения спроса на курьерскую доставку сейчас нет. При этом меняется сама структура занятости: компании активнее переходят к платформенным моделям и привлекают сотрудников на отдельные временные слоты вместо полного рабочего дня.
Рост зарплат курьеров Бурмистров связывает прежде всего с сокращением доступности рабочей силы. По его словам, в первом полугодии 2026 г. миграционный приток оказался одним из самых низких более чем за 15 лет, если не учитывать периоды пандемии и мобилизации осенью 2022 г. Дополнительное давление создают высылка мигрантов и удорожание их труда. Поэтому тенденция к увеличению показателя, вероятно, сохранится, считает эксперт.
В SuperJob подтверждают, что за последний год заработки курьеров в Москве продолжили расти. Медианная зарплата водителей-курьеров при полной занятости увеличилась на 11% и достигла 150 000 руб. в месяц, пеших курьеров и доставщиков на велосипедах, самокатах и скутерах – на 17% до 105 000 руб. Максимальные предложения для этих категорий достигают 350 000 и 200 000 руб. соответственно. При этом размер заработка сильно зависит от интенсивности работы: наиболее высокие доходы получают курьеры, выполняющие большое число доставок ежедневно. В SuperJob также отмечают, что курьерская доставка остается доступным вариантом подработки и поэтому пользуется спросом у соискателей.
Потребность Wildberries в курьерах растет соразмерно увеличению числа заказов, сообщил представитель компании. Дополнительный спрос на исполнителей возникает с началом высокого сезона в электронной коммерции, когда может наблюдаться их дефицит. Размер выплат курьерам формируется динамически и зависит от соотношения спроса и предложения: в периоды повышенной нагрузки, в том числе в выходные и праздники, вознаграждение может увеличиваться. В Wildberries связывают рост спроса на курьеров в целом с развитием электронной коммерции и увеличением объема заказов.