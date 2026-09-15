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Главная / Бизнес /

Стоимость доставки контейнера из Китая в Москву в августе превысила $10 000

Рынок реагирует на ограничения в Азово-Черноморском бассейне и спрос на импорт
Светлана Афонина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Доставка 40-футового контейнера из Китая в Москву в августе подорожала на 6% по сравнению с июлем и составила $10 076. Такие данные приводятся в аналитических материалах группы компаний «Дело». Их подтверждают и другие игроки рынка логистических услуг.

С января по август 2026 г. ставки росли на всех основных направлениях на фоне устойчивого спроса импортеров, следует из материалов «Дела». Компания учитывала транспортировку контейнера из КНР в Москву через порты Дальнего Востока, Новороссийска, Санкт-Петербурга, а также через железнодорожные погранпереходы. Стоимость считалась как среднее арифметическое по этим четырем направлениям. Наиболее конкурентоспособными из них аналитики логистической компании признают маршруты через порты Дальнего Востока и сухопутные погранпереходы.

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