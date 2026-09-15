Стоимость доставки контейнера из Китая в Москву в августе превысила $10 000

Стоимость доставки контейнера из Китая в Москву в августе превысила $10 000Рынок реагирует на ограничения в Азово-Черноморском бассейне и спрос на импорт
Доставка 40-футового контейнера из Китая в Москву в августе подорожала на 6% по сравнению с июлем и составила $10 076. Такие данные приводятся в аналитических материалах группы компаний «Дело». Их подтверждают и другие игроки рынка логистических услуг.
С января по август 2026 г. ставки росли на всех основных направлениях на фоне устойчивого спроса импортеров, следует из материалов «Дела». Компания учитывала транспортировку контейнера из КНР в Москву через порты Дальнего Востока, Новороссийска, Санкт-Петербурга, а также через железнодорожные погранпереходы. Стоимость считалась как среднее арифметическое по этим четырем направлениям. Наиболее конкурентоспособными из них аналитики логистической компании признают маршруты через порты Дальнего Востока и сухопутные погранпереходы.