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Главная / Бизнес /

Маржинальность переработки нефти в России достигла многомесячного максимума

Увеличению рентабельности НПЗ способствует рост цен на топливо
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Маржинальность нефтепереработки в России в августе 2026 г. увеличилась до многомесячного максимума: показатель EBITDA от переработки 1 т нефти на модельном НПЗ достиг 37 100 руб. Об этом говорится в обзоре аналитической компании «Эйлер», с которым ознакомились «Ведомости».

Показатель августа максимальный за весь период наблюдений (компания ведет их с января 2025 г.). К уровню августа прошлого года маржа выросла более чем втрое, следует из обзора. Резкий рост показателя произошел еще в июле. Тогда маржа, по данным «Эйлера», выросла в 1,8 раза к уровню предыдущего месяца до 36 900 руб./т. В августе она увеличилась еще на 0,5%.

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