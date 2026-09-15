Маржинальность переработки нефти в России достигла многомесячного максимума

Показатель августа максимальный за весь период наблюдений (компания ведет их с января 2025 г.). К уровню августа прошлого года маржа выросла более чем втрое, следует из обзора. Резкий рост показателя произошел еще в июле. Тогда маржа, по данным «Эйлера», выросла в 1,8 раза к уровню предыдущего месяца до 36 900 руб./т. В августе она увеличилась еще на 0,5%.