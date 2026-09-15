Маржинальность переработки нефти в России достигла многомесячного максимума

Маржинальность переработки нефти в России достигла многомесячного максимумаУвеличению рентабельности НПЗ способствует рост цен на топливо
Маржинальность нефтепереработки в России в августе 2026 г. увеличилась до многомесячного максимума: показатель EBITDA от переработки 1 т нефти на модельном НПЗ достиг 37 100 руб. Об этом говорится в обзоре аналитической компании «Эйлер», с которым ознакомились «Ведомости».
Показатель августа максимальный за весь период наблюдений (компания ведет их с января 2025 г.). К уровню августа прошлого года маржа выросла более чем втрое, следует из обзора. Резкий рост показателя произошел еще в июле. Тогда маржа, по данным «Эйлера», выросла в 1,8 раза к уровню предыдущего месяца до 36 900 руб./т. В августе она увеличилась еще на 0,5%.
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам