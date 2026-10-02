Горно-металлургический сектор за три года заплатит НДПИ на 1,1 трлн рублей

Горно-металлургический сектор за три года заплатит НДПИ на 1,1 трлн рублейЕще 600 млрд рублей от него федеральный бюджет может получить за счет налога на сверхдоходы
Доходы федерального бюджета от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для горно-металлургического сектора в 2027–2029 гг. составят 1,1 трлн руб. Это следует из пояснительной записки к проекту закона о федеральном бюджете на 2027 г. и на плановый период 2028 и 2029 гг. Он был внесен в Госдуму 30 сентября.
В этом году горно-металлургические компании (ГМК), согласно прогнозу правительства, заплатят в бюджет в виде НДПИ 339,3 млрд руб., что на 18% больше суммы платежей за 2025 г., отмечается в документе.
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