Горно-металлургический сектор за три года заплатит НДПИ на 1,1 трлн рублей

Доходы федерального бюджета от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для горно-металлургического сектора в 2027–2029 гг. составят 1,1 трлн руб. Это следует из пояснительной записки к проекту закона о федеральном бюджете на 2027 г. и на плановый период 2028 и 2029 гг. Он был внесен в Госдуму 30 сентября.