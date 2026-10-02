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Главная / Бизнес /

Горно-металлургический сектор за три года заплатит НДПИ на 1,1 трлн рублей

Еще 600 млрд рублей от него федеральный бюджет может получить за счет налога на сверхдоходы
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Доходы федерального бюджета от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для горно-металлургического сектора в 2027–2029 гг. составят 1,1 трлн руб. Это следует из пояснительной записки к проекту закона о федеральном бюджете на 2027 г. и на плановый период 2028 и 2029 гг. Он был внесен в Госдуму 30 сентября.

В этом году горно-металлургические компании (ГМК), согласно прогнозу правительства, заплатят в бюджет в виде НДПИ 339,3 млрд руб., что на 18% больше суммы платежей за 2025 г., отмечается в документе.

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