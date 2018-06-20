Гендиректор Adidas Каспер Рорштед рассказывает, как ЧМ-2018 поможет поднять продажи в России, с какими звездами спорта работает компания и сколько кроссовок планирует печатать на 3D-принтере

Статья опубликована в № 4591 от 20.06.2018 под заголовком: Каспер Рорштед: За два года в Adidas я четырежды побывал в России – больше, чем во Франции

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Каспер Рорштед, гендиректор Adidas Group Максим Стулов / Ведомости

Почти два года назад Adidas достался Касперу Рорштеду не в лучшем виде: в 2014 г. акции компании упали на 40%, инвесторов не устраивали результаты. Но Рорштеду с таким сталкиваться было не впервой. Когда в 2008 г. он стал гендиректором Henkel и презентовал свой первый четырехлетний план, акции компании торговались по 22 евро, а в январе 2016 г., когда стало известно о его переходе в Adidas, стоили уже 93 евро, писала WSJ. Рынок назначение Рорштеда в Adidas оценил: в январе 2016 г. акции группы на датской бирже подскочили на 12%, а вот Henkel подешевела на 5%.

«Он суперзвезда», – писала немецкая газета FAZ. «Человек-машина», – продолжала Die Zeit, а сайт finanzen.net называл его «волшебником прибыли».

Рорштед взялся наводить порядок в Adidas решительно. Поднял целевой показатель выручки к 2020 г. с 22 млрд евро почти до 27 млрд евро, а онлайн-продажи – с 2 млрд до 4 млрд евро. Позже он продал убыточный бизнес по производству экипировки для игры в гольф – бренды TaylorMade, Adams Golf и Ashworth, а затем хоккейный бренд CCM, который достался Adidas в 2006 г. при поглощении Reebok.

Рорштед собой гордится. Интервью «Ведомостям» он начал с напоминания, что два года, которые он возглавляет Adidas, «стали невероятно успешными для компании», что прошлый год группа закончила с рекордными показателями, но в этом году планирует превысить и их. Рорштед уверен, что даже в России, единственном падающем рынке для Adidas, его продажи не снизятся: поможет чемпионат мира по футболу.

– До вашего прихода в компанию Adidas испытывал трудности. Но с низкой базы легко расти.

Каспер Рорштед Гендиректор Adidas Group Родился в 1962 г. в г. Орхусе (Дания). Окончил Международную школу бизнеса в Копенгагене и Гарвардскую школу бизнеса. До 1995 г. работал в области продаж и маркетинга в компаниях Oracle и Digital Equipment

1995 пришел в Compaq, в 2001 г. стал вице-президентом в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка)

2002 после слияния Compaq и Hewlett-Packard стал вице-президентом Hewlett-Packard по региону EMEA

2005 пришел в Henkel AG & Co. KgaA исполнительным вице-президентом по HR, закупкам, информационным технологиям и инфраструктуре. В 2007 г. занял пост вице-президента совета правления, через год стал гендиректором Henkel

2016 вошел в правление Adidas AG в августе, в октябре занял пост гендиректора

– Мы двигаемся к тем показателям, которых должны достигнуть согласно стратегии компании до 2020 г. К этому времени выручка должна дойти до 25–27 млрд евро, операционная маржа – до 11,5%. Достигнуть целей нам поможет и чемпионат мира по футболу 2018 г.: это крупнейшее в мире спортивное событие, что для нас означает невероятную возможность презентовать наш бренд. Причем делать это в России, где наш бизнес так успешен.

– Российский рынок действительно один из ключевых для Adidas, но продажи здесь продолжают падать, вы продолжаете закрывать магазины. Пока нет признаков улучшения.

– На общую экономическую ситуацию в России очень сильно повлияли снижение цен на нефть и западные санкции. Это затрагивает любой бизнес в стране.

За те два года, что я в Adidas, я четырежды побывал в России – больше, чем во Франции. Поступал бы я так, если бы ваш рынок был не важен для нас? Россия – стратегически важный для нас рынок, мы ему преданны, а значит, нужно быть готовыми работать в долгосрочной перспективе – и когда рынок растет, и когда снижается.

Мы продолжаем инвестировать в людей, инфраструктуру, спортивные проекты и др. Мы делаем все это, но мы не можем закрыть глаза на экономическую реальность. Для защиты бизнеса в России мы должны быть уверены, что не несем здесь убытков.

– В 2019 г. продолжите закрывать магазины?

– Все будет зависеть от экономической ситуации. Пока видны первые позитивные сигналы – в том числе цены на нефть пошли вверх, что хорошо для российской экономики. Кроме того, Россия принимает ЧМ, это поможет миру посмотреть на нее другими глазами, это шанс показать страну в лучшем свете. И Россия должна извлечь из этого пользу. Так поступали Германия в 2006-м, Южная Африка в 2010-м, Бразилия в 2014-м.

– При этом на телефонной конференции с инвесторами за I квартал 2018 г. вы говорили, что ЧМ в России принесет компании меньше финансовых возможностей, чем в Бразилии четыре года назад.

– Сама Бразилия больше: больше население, больше людей ходят на футбол и увлечены им – соответственно, там можно больше продать футболок. Но в России ЧМ будет очень успешным для нас.

– Специально на время чемпионата Adidas открыл pop-up магазины, цель которых, по вашим же словам, остановить падение продаж в России. Раньше компания делала ставку на онлайн-продажи.

– Для нас магазин в интернете самый важный, однако на время ЧМ видение бизнеса меняется. Мы должны пользоваться ажиотажем вокруг этого события и поэтому открыли 140 pop-up магазинов. В итоге с начала года Adidas планирует продать свыше 8 млн футболок, на несколько процентов больше, чем в 2014 г. в Бразилии (8 млн шт.), и почти достиг этой цели уже сейчас.

В первые три дня ЧМ продажи стали рекордными. Например, продажи одного из московских магазинов на 10 000 кв. м в день матча-открытия в 4 раза превысили наши ожидания.

Знаете, на что люди готовы ради футбола? Мы встретили болельщика из Перу: он сначала из родного города восемь часов ехал на поезде до Лимы, оттуда улетел в Мадрид, из Мадрида во Франкфурт, из Франкфурта в Москву, а в Москве сел на поезд до Саранска (еще 12 часов в пути). И все это ради матча Дания – Перу. В этом сила футбола.

– Через месяц чемпионат закончится, а вместе с ним и ажиотаж. Что должно стать драйвером роста для компании в период «футбольного затишья»?