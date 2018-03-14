Adidas в 2017 году увеличил чистую прибыль на 7,9%

Известный британский ученый, физик-теоретик Стивен Хокинг скончался на 77-м году жизни, сообщает Sky News со ссылкой на заявление его семьи. «Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить долгие годы», - говорится в сообщении.
Хокинг был одним из основоположников квантовой космологии, занимался изучением черных дыр. Когда Хокингу был 21 год, у него обнаружили тяжелое неврологическое заболевание - боковой амиотрофический склероз. Врачи прогнозировали ему несколько лет жизни, но он прожил значительно дольше. Большую часть жизни Хокинг был почти полностью парализован и общался с людьми с помощью синтезатора речи. Несмотря на это, ему удалось стать одним из самых известных ученых в мире.
В 2015 г. Хокинг вместе с российским бизнесменом Юрием Мильнером запустили проект поиска внеземных цивилизаций. Мильнер, который называл физика «идеологическим лидером проекта», объявил, что инвестирует в исследования $100 млн. В 2016 г. Мильнер и Хокинг объявили о запуске программы Breakthrough Starshot. Ее цель - запустить крошечные космические аппараты к звезде альфа Центавра, центру ближайшей к Земле звездной системы. Мильнер заявил, что потратит на этот проект еще $100 млн.
Возможность колонизировать другие планеты может спасти человечество от глобальных катастроф, связанных с дальнейшим развитием науки и технологий, считал Хокинг. В числе возможных рисков он называл ядерную войну, глобальное потепление и распространение генетически модифицированных вирусов. Ученый также предупреждал об опасности искусственного интеллекта, который может перехитрить человечество.
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