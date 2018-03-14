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Adidas в 2017 году увеличил чистую прибыль на 7,9%

Немецкий производитель спортивных товаров Adidas AG в 2017 г. получил 1,1 млрд евро чистой прибыли, что на 7,9% больше по сравнению с предыдущим годом. Выручка компании выросла на 14,8% до 21,22 млрд евро.

При этом в четвертом квартале прошлого года Adidas получил чистый убыток в размере 41 млн евро. В пресс-релизе компании отмечается, что он связан с изменениями в налоговом законодательстве США – крупнейшего рынка для Adidas.

В 2018 г. компания планирует нарастить выручку на 10% без учета колебаний валютных курсов. Кроме того, руководство Adidas одобрило долгосрочную программу выкупа акций на сумму 3 млрд евро.

Акции компании в начале торгов в среду растут на 5,2%. С начала года ее капитализация выросла на 9% до 35,9 млрд евро.