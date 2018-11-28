Гендиректор Switzerland Tourism: «Швейцария» – сильный туристический бренд

Мартин Нидеггер рассказывает о возвращении россиян на швейцарские курорты и объясняет, почему в его стране ночью не летают самолеты

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Мартин Нидеггер, гендиректор Switzerland Tourism Андрей Гордеев / Ведомости

Швейцарию можно считать родоначальницей современного туризма как индустрии. Именно здесь во второй половине XIX в. сформировалась культура путешествий в ее нынешнем понимании. Тогда в страну массово поехали состоятельные путешественники из Англии, России и США, и для удовлетворения их запросов начали строиться роскошные гостиницы и – параллельно – необходимая инфраструктура, в том числе железные и автомобильные дороги.

Спустя 150 лет туризм остается для страны одной из важнейших отраслей. Федеральный офис по статистике (Federal Statistical Office, FSO) зафиксировал в 2017 г. 37,4 млн ночевок, что близко к рекордным показателям 1990 и 2008 гг. Чистый же доход от туризма (не включая сопутствующих трат на транспорт, шопинг и т. д.) в 2010 г. перевалил за 15 млрд франков и балансирует на уровне 16–18 млрд, что делает туристическую отрасль одним из самых значимых источников пополнения казны.

С ростом числа туристов статуса места отдыха для богатых и требовательных Швейцария не утратила. «Мы по-прежнему остаемся премиум-направлением», – говорит Мартин Нидеггер, генеральный директор Switzerland Tourism – организации, которая занимается развитием внутреннего и внешнего туризма Швейцарии. Хотя тут же подчеркивает, что воспринимать ее исключительно как вариант 5-звездочного туризма не стоит: предложения есть в разных сегментах.

Мартин Нидеггер гендиректор Switzerland Tourism Родился в 1971 г. в Берне. Окончил Academia Engiadina Samedan (Швейцария) по специальности «Менеджмент в туризме» (Tourism management), программы MBA в University of Strathclyde и Stanford University Graduate School of Business

1999 директор по развитию туризма региона Энгадин-Скуоль Engadin Scuol Tourism Board

2005 директор представительства Switzerland Tourism в Нидерландах

2008 директор по развитию Switzerland Tourism

2018 генеральный директор Switzerland Tourism

– Согласно данным Всемирной туристской организации (United Nations World Tourism Organization) в 2012–2016 гг. число туристов, приезжающих в Швейцарию, не росло, а доход туристической отрасли сократился. Как вы оцениваете состояние туристической индустрии Швейцарии – она в кризисе?

– У нас был кризис. В 2008 г. туристическая отрасль вышла на пик, было зарегистрировано самое большое количество ночевок, 37,3 млн. Но затем высокий курс франка привел к падению на некоторых очень важных рынках, например, в Германии. Это компенсировалось другими рынками: на азиатском или российском укрепление франка отразилось не так сильно. Но с российским случилась другая проблема — события 2014 г., после чего в 2015 г. число приехавших в Швейцарию россиян резко упало. Мы сильно зависим от въездного туризма, от европейских рынков, поэтому все это вместе привело к кризису. Но уже с 2017 г. пошел рост — на 5,2% к 2016 г., по общему числу ночевок мы превзошли показатели 2008 г. И сейчас мы на пути наверх.

– Этот 5%-ный рост – в ночах или деньгах?

– В ночах. В Швейцарии мы в первую очередь ориентируемся на этот показатель.

– Какие основные цели и задачи стоят перед вами как новым генеральным директором?

– Задача № 1 – вернуть европейский рынок. Я имею в виду европейский в широком смысле, включая Россию. Мы потеряли 40% этого рынка, это очень много. Это важно не только потому, что это большой рынок. Европейцы путешествуют не так, как гости из Азии или с Ближнего Востока, которые ограничиваются максимум 10 точками. Европейцы, в том числе россияне, ездят по всей Швейцарии.