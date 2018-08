«Мы открыли отель с совершенно новой концепцией»

Урс Лангенэггер, генеральный менеджер Park Hotel Vitznau

Park Hotel Vitznau появился на берегу Люцернского озера в «золотой век» швейцарского туризма, когда во второй половине XIX в. в страну массово поехали состоятельные путешественники из Англии, России и США, и для удовлетворения их запросов начали строиться роскошные гостиницы.

Отельер Йозеф Антон Бон для своей новой гостиницы выбрал городок Вицнау у подножия горы Риги. Эта гора с естественной смотровой площадкой на высоте 1798 м над уровнем моря издревле привлекала путешественников шикарными видами. Когда в 1871 г. от Вицнау до вершины Риги была построена первая в Европе зубчатая железная дорога, поток туристов резко вырос, и Вицнау стал важным транзитным пунктом для путешественников. Они прибывали из Люцерна на пароходе, чтобы испытать новое чудо железнодорожной техники и полюбоваться видами на Швейцарское плато, и оставались на ночевку в Вицнау.

Проект отеля Бон заказал одному из самых востребованных гостиничных архитекторов своего времени – Карлу Коллеру, создавшему такие знаковые отели, как Schlosshotel Pontresina, Waldhaus Sils, Suvretta House St. Moritz. Строительство Park Hotel Vitznau началось в 1901 г. и закончилось в 1903-м, новый отель присоединил к себе и соседний пансион Пфиффера, построенный в 1867 г.

Полвека отелем владела семья Бон, на протяжении следующих 30 лет Park Hotel Vitznau трижды менял собственников, пока в 1980 г. его владельцем не стал немецкий миллиардер Рудольф Август Эткер. Эткер любил и понимал dolce vita, поэтому за свою жизнь собрал целую коллекцию роскошных отелей – Hotel du Cap-Eden-Roc, Le Bristol Paris, Chateau Saint-Martin. Но после его смерти наследники решили не тратиться на реновацию Park Hotel Vitznau, а продать отель.

Новым владельцем гостиницы в 2009 г. стал австрийский мультимиллионер Петер Пюрингер, сделавший состояние на девелопменте. На реконструкцию и обустройство Park Hotel Vitznau Пюрингер потратил почти 300 млн швейцарских франков. Но в этом проекте австрийский инвестор проявил себя не как делец, которого интересует только доходность на номер. Размер номеров Park Hotel Vitznau существенно вырос, но их число сократилось со 110 до 47, из них 8 отданы под медицинский реабилитационный центр Университета Цюриха. Зачем это было сделано, рассказывает генеральный менеджер Park Hotel Vitznau Урс Лангенэггер.

– На газоне перед вашим курортным отелем установлена скульптура борющихся быка и медведя – двух биржевых символов. Она бы органично смотрелась на Манхэттене, в Лондоне или Франкфурте, но не на берегу Люцернского озера. Как она тут появилась?

– Park Hotel Vitznau – это не просто курортный отель, но и резиденция семьи нашего владельца, а также место базирования Исследовательского и инновационного центра озера Люцерн (RIC). Фонтан «Бык и медведь» – это символ эндаумент-фонда в Вене, который поддерживает семья нашего владельца; и в Вене у него есть еще один отель. (Пятизвездочный отель Palais Coburg был открыт в 2003 г. – «Ведомости».) Согласен, это биржевой символ. Но также и символ образовательной программы в Венском университете экономики и бизнеса, которую поддерживает семья. В Вене мы вручаем приз студентам – маленькую статуэтку «Бык и медведь». А специально для этого отеля местный скульптор сделал этот фонтан с быком и медведем. Его доставили сюда вертолетом в 2013 г. – специально к открытию реконструированного отеля.

– Почему семья Эткер решила продать этот отель, но сохранить другие в Oetker Collection?

– Не уверен, что знаю точный ответ – могу лишь поделиться своими соображениями.

История отеля уходит в 70-е гг. XIX в., главное здание, в котором мы сейчас с вами беседуем, было открыто в 1903 г. Эткеры купили отель в 1980 г. При Эткерах это был настоящий пятизвездочный, но сезонный отель: он был открыт только в теплое время года – с конца апреля по начало октября. Эткер-старший очень любил это место. Но когда он умер, его дети решили не тратиться на реновацию отеля – а она уже требовалась – и продать его.

И это была наша удача. В 2009 г. семья Пюрингер купила отель, и, так как у семьи изначально были планы реконструировать отель, все пошло довольно быстро. Также изначально было решено, что здесь разместится резиденция семьи и семейный офис, а также RIC. Реконструкция началась в начале 2010 г. и завершилась в марте 2013 г. Это была полная реконструкция: вместо 110 номеров в отеле появилось 47 люксов. Из этих 47 люксов 8 являются медицинскими – при отеле работает реабилитационный центр Университета Цюриха. Здесь проходят реабилитацию больные – в первую очередь после инсульта, когда люди теряют возможность ходить и говорить. Это проектная работа по конкретным кейсам; пациентов (со всего мира), как правило, отбирает университет.

– Реконструкция Park Hotel Vitznau получилась недешевой – 220 млн швейцарских франков, т. е. по 4,7 млн франков на номер...

– За отель было заплачено 40 млн франков, 220 млн было потрачено на реконструкцию и 30 млн – на коллекцию вина для Park Hotel Vitznau. То есть совокупно было потрачено около 300 млн франков.

В будущем мы планируем открыть на базе Park Hotel Vitznau Академию гостеприимства и образовательную программу по культуре и искусству, а пока RIC работает в двух направлениях: медицинские исследования и управление состояниями (обе программы – в сотрудничестве с Университетом Цюриха).

– Но зачем вы хотите создавать новую гостиничную школу, когда в Лозанне уже есть всемирно известная школа?

– Мы задумываем свою школу в первую очередь для поваров и официантов, которые работают в Park Hotel Vitznau. Чтобы развивать сотрудников и сохранять их. Мы предполагаем, что обучение в нашей школе будет продолжаться 4–6 семестров. Но окончательной концепции еще нет – обсуждения и переговоры с потенциальными партнерами продолжаются.

А в соседнем здании с отелем мы хотим открыть «Дом вкуса» – помещение для наших локальных партнеров – производителей продуктов питания, где эти продукты будут дозревать. Мы еще находимся в процессе получения всех согласований и разрешений. Если все пойдет хорошо, мы его откроем в 2021 г. – вместе со школой. Мы предполагаем, что в школе ежегодно будут обучаться 12–24 человека. Обучение будет финансировать [семейный] фонд.

– Когда вы присоединились к проекту нового Park Hotel Vitznau?

– В начале 2012 г. Реконструкция продолжалась почти четыре года, так что из прежних сотрудников отеля нам удалось сохранить буквально несколько человек: одного бухгалтера, двух уборщиц и нескольких технических специалистов.

– Сколько сотрудников в отеле?

– Отель теперь открыт круглый год. В низкий период – зимой – у нас около 120 человек. В высокий сезон – с мая по октябрь – у нас около 140–150 сотрудников.

– Почему Петер Пюрингер перенес семейный офис из Австрии в Швейцарию?

– В Швейцарии более понятное законодательство в том, что касается фондов, а все состояние семьи передано фондам. В Швейцарии фондам проще инвестировать в исследовательские и образовательные программы – а это именно то, чем занимается семья.

– Я читал в местной прессе, что реконструкция отеля закончилась не совсем гладко: якобы владелец отеля не расплатился с частью подрядчиков. Эта проблема решена?

– (Смеется.) Это никогда не было проблемой. Представьте себя владельцем объекта, реконструкция которого стоит 220 млн франков. Вы заплатите подрядчику, который сделал свою работу некачественно, заплатите за то, что не работает? Из всей суммы реконструкции таких работ оказалось где-то на 10 млн франков. И мы не отказывались платить, мы сказали: сделайте так, чтобы все работало, и мы заплатим. Это были классические юридические кейсы, которые случаются при строительстве. Не знаю, может быть, люди подумали, что, если они становятся подрядчиками фонда, за которым стоит такое состояние, они в любом случае получат очень много денег. Но это не так. Я никогда не работал в компании, которая столь же тщательно вела бухгалтерию. И я горд работать здесь.

– До конца 2017 г. у вашего отеля было сразу два ресторана с мишленовскими звездами – я не знаю другого такого в мире.

– (Смеется.) Рестораны в концепте нашего отеля занимают очень большое место. Ненад Млинаревич работал с нами с самого начала, и «швейцарский» концепт его кухни в ресторане Focus (все продукты, которые он использовал, – из Швейцарии) Michelin оценил в две звезды. Другой шеф, Патрик Малер, тоже очень талантлив, и его ресторан Prisma гид Michelin оценил в одну звезду. Такой цели [иметь два звездочных ресторана] у нас не было – мы просто хотели предложить нашим гостям лучшую еду.

Именно Патрик Малер теперь отвечает за концепцию обоих ресторанов. (Ненад Млинаревич покинул Park Hotel Vitznau в конце 2017 г., чтобы открыть в Цюрихе собственный ресторан Bauernschänke. – «Ведомости».) У ресторана Prisma, который возглавил новый шеф, немец Филип Хейд (он раньше работал в двухзвездочном ресторане на озере Констанц), – новая концепция, фьюжн. Наша цель – вернуться к двум звездам Michelin у Focus и одной звезде у Prisma.

– Но у мишленовских ресторанов высокая себестоимость. Иметь сразу два таких ресторана в одном отеле прибыльно?

– Когда вы находитесь в окружении такой прекрасной природы, в таких прекрасных интерьерах, в отеле, который вам предлагает полный спектр услуг, у вас будут высокие ожидания и от кухни. Я уверен, что гости это оценивают. И если рестораны не теряют деньги, мы можем зарабатывать на номерах.

– Местные жители приезжают в ваши рестораны?

– Да. Но честно скажу, что по выходным мы отдаем приоритет нашим постояльцам, потому что число мест в ресторанах ограничено.

– Из каких стран к вам больше всего приезжает гостей?

– Наш главный рынок – местный: 40% наших гостей – швейцарцы. Далее немцы, жители других стран ЕС, россияне, гости с Ближнего Востока и с Дальнего Востока – приблизительно по 10–15%.

– Есть ли у вас кооперация с другим отелем вашего собственника, Palais Coburg?

– Есть. Palais Coburg, так же как и мы, входит в [маркетинговую ассоциацию люксовых отелей] The Leading Hotels of the World (LHW), у нас есть совместные программы – мы предлагаем нашим гостям пребывание в двух наших отелях.

– А обмен сотрудниками между отелями есть?

– Повара приезжают на гастрономические фестивали. Нам бы хотелось наладить обмен и другими сотрудниками, но между Швейцарией и ЕС это сделать сложно: разное законодательство, разный уровень зарплат. Когда я предлагаю нашим швейцарским сотрудникам отправиться в Вену, они говорят «нет». А когда мы привозим австрийцев сюда, они не хотят возвращаться обратно. (Смеется.)

– Почему Park Hotel Vitznau входит именно в LHW, а не в Relais & Chateaux, например?

– Первые два года мы работали, не входя в какую-либо сеть, – я хотел понять, какая именно сеть нам нужна. По моему мнению, у LHW очень хорошее географическое покрытие отелей в разных частях света, очень хорошая программа лояльности и очень хорошая сеть продаж. Мы – небольшой отель в сельской части Швейцарии, у меня нет большой маркетинговой команды; в своей маркетинговой активности мы всегда кооперируемся с Агентством по развитию туризма Швейцарии и LHW. Для меня LHW сейчас – это лучшее объединение для люксовых отелей в мире.

– Какая у вас загрузка в высокий и низкий сезоны?

– В высокий – около 70%, в низкий – около 30%. То есть в среднем по году была около 45%, в 2017 г. выросла до 48%. Наша цель – 50%. Надеюсь, что по итогам 2018 г. мы ее достигнем.

Мы открыли отель с совершенно новой концепцией после четырехлетней реконструкции. То есть по сути это было открытие нового отеля. Тем не менее уже два года спустя, в 2015 г. мы прошли точку безубыточности. Сейчас мы зарабатываем на текущую операционную деятельность, но не можем платить проценты за реконструкцию отеля – эти расходы покрывает собственник.

– Как вы можете описать новую концепцию вашего отеля?

– Park Hotel Vitznau – это люксовый гостевой дом. Мы хотим поддерживать атмосферу, в которой наши клиенты будут чувствовать себя не в отеле, а как будто друг пригласил их в гости в свой роскошный загородный дом.

Наш самый большой люкс площадью 152 кв. м носит имя Бартоломео Скаппи – повара XVI в., который готовил для четырех римских пап. Этот люкс может быть объединен с люксом площадью 84 кв. м, который носит имя Огюста Эскофье – повара, который придумал в конце XIX в. современную концепцию гостиничной кухни. Наш самый маленький люкс имеет площадь 50 кв. м. Все люксы в Park Hotel Vitznau имеют имена, вдохновленные одной из трех наших тем: вино и гастрономия, искусство и культура, финансы и благотворительность. Галереи в нашем отеле тоже тематические: Винная, Финансовая, Музыкальная и т. д.

– В вашем отеле огромная винная коллекция – 30 000 бутылок, включая вина XIX в. Сколько стоит самая дорогая бутылка?

– Самая старая бутылка вина в нашей коллекции – это Chateau d'Yquem 1811 г. А самая дорогая – пятилитровая бутылка Chateau Mouton-Rothschild 1945 г., это очень-очень-очень редкое вино, великий год. Цена бутылки, если вы решите ее открыть, – 685 000 евро. Но это пятилитровая бутылка, для большой компании. (Смеется.)

– А какие великие бутылки из вашей коллекции уже проданы?

– Из того, что я помню, – Lafite-Rothschild урожая 1871 г. Я тоже имел возможность продегустировать это вино. До этого столь старых вин я не пробовал; можно было подумать, что оно уже утратило яркость. Но оказалось, что совсем наоборот: это 140-летнее вино было поразительно фруктовым!

Вином в Park Hotel Vitznau занимаются три человека: менеджер коллекции и два сомелье в ресторанах. Мы продаем бутылки из коллекции, но постоянно ее пополняем и даже увеличиваем. Наша цель – сохранять ее многообразие; у нас очень хорошая подборка вин из Бордо, и за последнее время мы серьезно расширили коллекцию вин из Бургундии, а также швейцарских вин.

– Какой был самый необычный запрос, сделанный гостем вашего отеля?

– Один из гостей был настолько впечатлен качеством продуктов в наших ресторанах, что заказал у нас мяса, сыра, масла, йогуртов и прочего на 50 000 франков. Чтобы доставить их к себе на родину, ему пришлось заказывать дополнительный самолет.