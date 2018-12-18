Основательница сети фитнес-клубов World Class: «Я идеальный председатель совета директоров»

Ольга Слуцкер рассказывает, почему в России мало доступных фитнес-клубов, может ли здесь открыться UFC Gym и почему государство не должно управлять физкультурными центрами

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Ольга Слуцкер, совладелец, председатель совета директоров Russian Fitness Group Евгений Разумный / Ведомости

«Я пошла работать именно для того, чтобы быть интересной людям». Так говорила Слуцкер в интервью Forbes Woman три года назад, объясняя, почему в начале 1990-х она решила не ограничиваться ролью жены, домохозяйки. За 25 лет, прошедших с открытия первого фитнес-клуба World Class на ул. Житной, работа Слуцкер заинтересовала не только 280 000 человек – клиентов ее клубов, но и крупнейших инвесторов.

В конце ноября совладельцами Russian Fitness Group (RFG), которая управляет клубами World Class, стали два суверенных фонда – Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Mubadala из ОАЭ, выкупивших 22,5% у «ВТБ капитала». Эксперты тогда оценивали, что за четыре года RFG могла подорожать более чем втрое примерно до 10 млрд руб.

Бизнес RFG мог бы расти и быстрее. Но для взрывного роста – и не только RFG, а всей фитнес-индустрии – нужно наращивать количество не премиальных фитнес-центров, а более демократичных, в том числе в спальных районах, признает Слуцкер. Однако без льгот от государства, по ее словам, этого не получится.

Ольга Слуцкер Родилась в 1965 г. в Ленинграде. Окончила Академию физической культуры им. П. Ф. Лесгафта (специализация – «тренер по фехтованию») и Школу управления при Государственной академии управления. Мастер спорта по фехтованию 1985 младший преподаватель кафедры физического воспитания в Первом медицинском институте (Ленинград)

1993 открыла первый фитнес‑клуб World Class в Москве

2007 объединила фитнес‑сеть World Class и клубы бизнес‑формата «Физкульт» с фитнес‑сетями Reebok и MaxiSport и стала президентом и председателем совета директоров Russian Fitness Group. Избрана президентом Федерации фитнес-аэробики России и стала членом Исполнительного комитета Международной федерации спорта, аэробики и фитнеса (FISAF)

2007 вошла в Совет при президенте России по развитию физической культуры и спорта

Почему государство должно поддержать отрасль? Потому что его интересы сходятся здесь с интересами граждан и отрасли, рассуждает Слуцкер: «От здоровья людей, от того, насколько сильным и физически выносливым вырастет следующее поколение, зависят, в том числе, и наши с вами старость и благополучие».

Изменение отношения чиновников, государства к физкультуре – еще одна работа Слуцкер. Около 10 лет назад она вступила для этого в «Единую Россию», возглавила партийный проект «Урок физкультуры XXI века». Пока перебороть систему не удалось, констатирует Слуцкер и добавляет: «Я не хочу тратить свою жизнь на борьбу». Но сейчас, по ее словам, лучший министр спорта за многие годы и есть надежда, что государство созрело для того, чтобы выстраивать с фитнес-индустрией диалог.

– В последние годы в России активнее развивается массовый спорт. Его популяризируют в том числе крупные спортивные бренды, открывая спортивные центры с бесплатными тренировками. Любителей также привлекают массовые спортивные мероприятия. RFG тоже уже около 10 лет проводит спартакиаду, последние годы добавила соревнования по indoor-триатлону. Значит ли это, что клубы World Class стали не только местом для фитнеса, а чем-то большим?

– Давайте сначала определимся, что такое фитнес. Это слово происходит от английского to be fit – быть в форме. И не имеет значения, путем каких именно спортивных тренировок вы добиваетесь результата. В этом вся прелесть! Вы выбираете то, что нравится именно вам. И неважно, триатлон это, лыжи, другие циклические виды спорта или балет, йога, mind & body. Моя задача – поймать наиболее востребованные, сбалансированные, легкие для введения в расписание клуба и модные программы.

Многие считают, что физическую культуру надо прививать сверху, что этим должно заниматься государство. Но я всегда за движение снизу, от потребности человека. Когда человек видит, что это действительно полезно, что это сокращает его расходы на жизнь (а заниматься любым спортом всегда дешевле, чем болеть), когда создается городская среда, уважительная к ее жителям и удобная для занятий, – все это побуждает заниматься спортом.

– Фитнес-клубы долго ассоциировались в первую очередь с тренажерным залом, железом.

– Для меня тренажерный зал остается ядром клуба, непреходящей классикой. Как ни крути, gym – это прежде всего зал с железом. Хотя фитнес уже давно перешагнул границы качалок, как их называли в Советском Союзе.

Для того чтобы как можно дольше сохранять молодость, нужна соответствующая мышечная масса, которая в числе многих положительных качеств аккумулирует много энергии. Чтобы не сидеть постоянно на диетах и быть сильным, нужно поддерживать мышечную массу, а с возрастом она уходит. Поэтому следует больше внимания уделять мышцам. Самое простое и доступное – заниматься в тренажерном зале. Какие бы ни придумывались новые программы, как бы люди ни увлекались outdoor, залы с железом все равно будут популярны.

– Вы упомянули, что бывают волны популярности определенных тренировок. Какая сейчас волна и как вы адаптируетесь к ней?

– Уже несколько лет не снижается интерес к outdoor-программам. Люди с удовольствием занимаются не просто бегом или лыжами, а, например, такими сложными в организационном плане и достаточно затратными видами спорта, как триатлон. Мы в World Class первыми в нашей стране провели indoor-соревнования по очень сейчас популярному виду фитнеса swim & run.

Другое направление – mind & body. Казалось бы, сейчас мы не так часто слышим про йогу, как несколько лет назад, когда это было повальным увлечением, но такие программы по-прежнему очень популярны и развиваются.

Физкультура и бюрократы

– Как много молодежи среди клиентов World Class?

– 10% членов наших клубов – люди от 6 месяцев до 18 лет.

– Это много?

– Я считаю, да. Как раз в этом возрасте у человека есть возможность заниматься физкультурой: в школе, институте и т. д. У фитнеса очень много конкурентов за время в жизни молодого человека, которому нужно учиться, затем проявить себя на работе, строить карьеру, в эти годы бурлит личная жизнь, хочется многое увидеть и многое успеть. В моем идеальном мире школы, вузы, [учреждения] среднего профессионального образования должны сделать регулярные занятия физкультурой неотъемлемой частью жизни человека.

– Пока же система построена скорее так: если к физкультуре не прививается отвращение, уже хорошо.

– Она всегда была так построена и до сих пор не изменилась. Это проблема. Я с этим пыталась бороться, изменить качество преподавания, увеличить количество занятий физкультурой, которая, как я считаю, до определенного возраста вообще должна быть в школе каждый день. Например, гимнастика может быть современной, модной и интересной, а может – унизительной. Когда ребенка выставляют перед всем классом, например, прыгать через козла, а он просто еще не научился, побаивается, и тут начинаются насмешки сверстников и давление учителя, которые провоцируют комплексы и слезы дома. И вот мама достает справки, освобождение от урока физкультуры, и молодой человек надолго, если не навсегда садится на скамейку освобожденных. Сделать урок физкультуры интересным, модным и заманчивым возможно. Но Минобразования достаточно косная организация, с ними сложно работать.