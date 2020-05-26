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«Последние 10 лет крабовый бизнес – белый и пушистый»

Чего ждет «крабовый король» Олег Кан от председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина
Екатерина Бурлакова
Основатель группы «Монерон» Олег Кан /Кадр из эфира телеканала «Россия 24»

Олега Кана российская пресса называет «крабовым королем» – он много лет назад одним из первых в стране серьезно занялся крабовым промыслом и созданные им компании были лидерами по располагаемым квотам на вылов краба. Ему в заслугу ставят развитие экспорта в основные страны – Японию, Южную Корею и Китай, благодаря чему краб подорожал в несколько раз, а владельцы квот, купившие их у государства еще в 2000-х, стали миллиардерами.

В 2018 г. федеральные телеканалы стали показывать расследования о крабовом бизнесе в России – имя Кана упоминали в связи с контрабандой краба и убийством конкурента, предпринимателя Валерия Пхиденко. Примерно в это же время бизнесмен уехал из России, где впоследствии был обвинен в убийстве, контрабанде и заочно арестован.

Крабовым бизнесом в России заинтересовались новые люди, и активнее других – Глеб Франк, владелец Русской рыбопромышленной компании и зять миллиардера Геннадия Тимченко. В октябре 2019 г. около половины всех квот было продано на аукционах новым владельцам за рекордные для отрасли деньги. Кан же рассчитывал на сохранение в стране «исторического принципа», когда квоты закрепляются за прежними владельцами на следующие 10–15 лет.

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Самыми активными участниками аукционов были именно структуры Франка. А основанные Каном компании – «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон» – лишились примерно половины располагаемых квот и в их новом распределении не участвовали. Следственный комитет считает Кана бенефициаром компаний, а сам он утверждает, что выполняет в них роль неофициального советника.

Кан рассказал «Ведомостям», что Франк хотел купить обе компании, они это обсуждали, но не сошлись в цене.

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Весной 2020 г. в этой истории появился новый персонаж – телеведущая и бывший кандидат в президенты Ксения Собчак, которая договорилась о приобретении 40% долей в КУКе и «Монероне». Но суд не дал зарегистрировать сделку, арестовав доли на основании уголовных дел против Кана.

Кан обратился в Следственный комитет с просьбой провести честное расследование. «Ведомости» ознакомились с копией обращения, его поступление в СК подтвердил сотрудник правоохранительных органов, а представитель ведомства отказался от комментариев. Кан объяснил, что считает эти уголовные дела заказными – в интересах новых владельцев крабового бизнеса в России, следует из его обращения. Имен он не называет, но считает, что следователи скрывают от председателя СК Александра Бастрыкина свои истинные цели.

Многие свои проблемы Кан связывает с Франком. Представитель Франка по просьбе «Ведомостей» прокомментировал утверждения Кана.

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– Чем, вы считаете, вам должен помочь Александр Бастрыкин?

– В своем заявлении Александру Бастрыкину я описываю происходящее со мной на протяжении последних двух-трех лет – о давлении и уголовном преследовании. До последнего времени я надеялся на справедливость. Я бы хотел, чтобы Следственный комитет разобрался в ситуации и провел независимое расследование. Считаю, что следствие против нас было ангажировано.

– И как вы сейчас можете описать вашу ситуацию?

– То, что происходит сейчас со мной, – это просто беспредел. Я много лет назад основал крупный бизнес по добыче краба, но уже несколько лет им не занимаюсь. Тем не менее меня упорно связывают с компаниями КУК и «Монерон», которые являются крупными добытчиками краба – суммарно они добывали около 19 000 т краба до аукционов в 2019 г. А началось все в декабре 2018 г., когда на федеральных каналах стали выходить сюжеты, в которых мне приписывали контрабанду и организацию убийства бизнесмена Валерия Пхиденко, которое произошло в 2010 г. А после уже было заведено дело о контрабанде и возобновлено старое дело об убийстве Пхиденко. И до сих пор на меня выливаются тонны грязи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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