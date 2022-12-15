«У нас нет офшоров, все наше»Совладельцы сети АЗС «Трасса» Сергей Алексеенков и Николай Дорошенко – о планах на IPO и развитии электрозарядных станций
Владельцы сети АЗС «Трасса» (АО «Евротранс») заявили о планах выйти на IPO в 2023 г. По оценкам самой компании, она занимает 2-е место среди независимых операторов АЗС в Московском регионе с долей 3,2% рынка и ожидает в 2022 г. выручку в 52 млрд руб., а к 2025 г. планирует увеличить ее более чем в 1,5 раза. Гендиректор компании Сергей Алексеенков и совладелец Николай Дорошенко рассказали «Ведомостям» о стратегии своего бизнеса с упором на развитие зарядных станций для электромобилей, в том числе с использованием для их питания ветрогенераторов. По их мнению, неизбежный рост количества электромобилей только повысит спрос на сопутствующие услуги – ведь владельцам таких машин приходится гораздо больше времени проводить на АЗС, ожидая зарядки.
Сергей Алексеенков: Наша ключевая задача заключалась в достижении наибольшей прозрачности. Мы передали АКРА все данные о наших финансовых потоках и получили достаточно высокую оценку. Частью нашей долгосрочной стратегии роста являются планы по проведению дебютного выпуска биржевых облигаций. Мы намерены привлечь капитал под финансирование дальнейшего расширения бизнеса АО «Евротранс».
Также для нас важно, что проведение выпуска и обретение нового статуса позволят нам укрепить нашу репутацию в отрасли и в перспективе расширят для нас возможности финансирования.
Мы планируем выходить на IPO. У нас есть целый ряд проектов, в которых мы видим возможность дополнительного инвестиционного участия.
С. А.: Да, скорее всего, на Московской бирже.
С. А.: Сейчас рано об этом говорить. На этот вопрос ответит рынок. Конечно, мы рассчитываем на справедливую оценку, принимающую во внимание нашу лидирующую позицию в топливной рознице столичного региона, палитру бизнес-сегментов, производственную базу и значительные перспективы роста нашего зеленого направления.
С. А.: Наша структура максимально проста. В компании четыре акционера, все российские граждане (Игорь Мартышов, Николай Дорошенко, Сергей Алексеенков и Олег Алексеенков. – «Ведомости»).