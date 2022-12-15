«У нас нет офшоров, все наше»

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Совладельцы сети АЗС «Трасса» Сергей Алексеенков и Николай Дорошенко – о планах на IPO и развитии электрозарядных станций
Василий Милькин

Владельцы сети АЗС «Трасса» (АО «Евротранс») заявили о планах выйти на IPO в 2023 г. По оценкам самой компании, она занимает 2-е место среди независимых операторов АЗС в Московском регионе с долей 3,2% рынка и ожидает в 2022 г. выручку в 52 млрд руб., а к 2025 г. планирует увеличить ее более чем в 1,5 раза. Гендиректор компании Сергей Алексеенков и совладелец Николай Дорошенко рассказали «Ведомостям» о стратегии своего бизнеса с упором на развитие зарядных станций для электромобилей, в том числе с использованием для их питания ветрогенераторов. По их мнению, неизбежный рост количества электромобилей только повысит спрос на сопутствующие услуги – ведь владельцам таких машин приходится гораздо больше времени проводить на АЗС, ожидая зарядки.

– Недавно компания получила кредитный рейтинг и перешла на отчетность по МСФО. В декабре вы сообщили, что планируете разместить дебютный выпуск облигаций и выйти на IPO в следующем году. Могли бы раскрыть детали?

Сергей Алексеенков: Наша ключевая задача заключалась в достижении наибольшей прозрачности. Мы передали АКРА все данные о наших финансовых потоках и получили достаточно высокую оценку. Частью нашей долгосрочной стратегии роста являются планы по проведению дебютного выпуска биржевых облигаций. Мы намерены привлечь капитал под финансирование дальнейшего расширения бизнеса АО «Евротранс».

Совладелец сети АЗС «ТРАССА» Сергей Алексеенков /Максим Стулов / Ведомости

Также для нас важно, что проведение выпуска и обретение нового статуса позволят нам укрепить нашу репутацию в отрасли и в перспективе расширят для нас возможности финансирования.

Мы планируем выходить на IPO. У нас есть целый ряд проектов, в которых мы видим возможность дополнительного инвестиционного участия.

– Размещение будет на Московской бирже? 

С. А.: Да, скорее всего, на Московской бирже.

– Есть уже оценка стоимости компании? 

С. А.: Сейчас рано об этом говорить. На этот вопрос ответит рынок. Конечно, мы рассчитываем на справедливую оценку, принимающую во внимание нашу лидирующую позицию в топливной рознице столичного региона, палитру бизнес-сегментов, производственную базу и значительные перспективы роста нашего зеленого направления.

– Какая сейчас структура собственников компании? 

С. А.: Наша структура максимально проста. В компании четыре акционера, все российские граждане (Игорь Мартышов, Николай Дорошенко, Сергей Алексеенков и Олег Алексеенков. – «Ведомости»).

Совладелец сети АЗС «ТРАССА» Николай Дорошенко /Максим Стулов / Ведомости
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных