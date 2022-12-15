«У нас нет офшоров, все наше»

Владельцы сети АЗС «Трасса» (АО «Евротранс») заявили о планах выйти на IPO в 2023 г. По оценкам самой компании, она занимает 2-е место среди независимых операторов АЗС в Московском регионе с долей 3,2% рынка и ожидает в 2022 г. выручку в 52 млрд руб., а к 2025 г. планирует увеличить ее более чем в 1,5 раза. Гендиректор компании Сергей Алексеенков и совладелец Николай Дорошенко рассказали «Ведомостям» о стратегии своего бизнеса с упором на развитие зарядных станций для электромобилей, в том числе с использованием для их питания ветрогенераторов. По их мнению, неизбежный рост количества электромобилей только повысит спрос на сопутствующие услуги – ведь владельцам таких машин приходится гораздо больше времени проводить на АЗС, ожидая зарядки.