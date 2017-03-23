Компания дочери «завхоза» ФСБ откроет сеть магазинов по всей России

Компания ZA Sport, которая принадлежит дочери генерала ФСБ Анастасии Задориной, откроет сеть фирменных магазинов в России. Открытие флагманского магазина и экипировочного центра ожидается в ноябре этого года, сообщает РБК со ссылкой на совместный пресс-релиз ZA Sport и Олимпийского комитета России. Компания Задориной также намерена открыть вторую фабрику по пошиву одежды. Как отмечается в пресс-релизе, цены в магазинах ZA Sport будут доступны «массовому потребителю».

В четверг, 23 марта, ОКР подписал восьмилетний контракт с ZA Sport, которая стала генеральным партнером и лицензиатом в категории «Спортивная одежда и обувь» до 2025 г. Компания будет экипировать сборную России на Олимпийских играх 2018 г. в Пхенчхане, ранее этим занималась компания Bosco.