Россия начнет поставку вертолетов Ка-52 в Египет во второй половине 2017 года

Руководитель холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский заявил о том, что поставлять боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор» Египту начнут во втором полугодии 2017 г.

«Поставки не начались, вторая половина года», - прокомментировал он сроки начала поставок Ка-52 в Египет.

В декабре 2015 г. Александр Михеев, возглавлявший тогда холдинг «Вертолеты России», говорил, что Россия собирается продать Египту 46 вертолетов Ка-52 «Аллигатор».

В феврале 2017 г. вице-премьер Дмитрий Рогозин заявлял, что ассортимент экспортируемой в Египет военной техники может быть расширен.