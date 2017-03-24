Администрация Трампа разрешила строительство нефтепровода Keystone XL

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила возобновление проекта по строительству нефтепровода Keystone XL, передает ВВС.

Проект, реализация которого была заблокирована предыдущим президентом США Бараком Обамой, имеет национальную значимость. В администрации пообещали, что позже Трамп лично прокомментирует данный вопрос.

Нефтепровод длиной 1900 км будет построен от Канады до побережья Техаса. Реализацией проекта занимается TransCanada.

В администрации Трампа уточнили, что в результате реализации проекта стоимостью более $8 млрд будут трудоустроены около 13 000 человек.

В 2015 г. Джон Керри, занимавший на тот момент должность госсекретаря, заявлял, что проект не будет способствовать росту экономики, усилит энергетическую зависимость и откроет поток «грязного топлива».