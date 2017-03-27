Минсельхоз узнал размеры турецких пошлин на ввоз российского зерна и масла от экспортеров

Российское Министерство сельского хозяйства узнало о турецких пошлинах на российское зерно и подсолнечное масло от экспортеров и их турецких контрагентов, сообщили ТАСС в ведомстве. По сведениям источников Минсельхоза, министерство экономики Турции изменило порядок выдачи лицензий на беспошлинный ввоз иностранных сельхозтоваров. Размер ввозной таможенной пошлины на пшеницу и кукурузу составляет 130%, риса – 45%, шрота подсолнечника – 13,5%, бобовых – 9,7%, подсолнечного масла в среднем до 36%, при этом применяется минимальный порог таможенной стоимости в размере $1500 за 1 т (при текущей цене на подсолнечное масло $800 за 1 т), узнало министерство.

Ранее турецкие импортеры и переработчики могли беспошлинно ввозить российскую продукцию на основании выдаваемых лицензий для импорта сельхозпродукции в режиме «внутренней переработки». С 15 марта власти Турции установили ограниченный перечень стран для лицензирования беспошлинных поставок различных видов импортной сельскохозяйственной продукции (пшеницы, кукурузы, нерафинированного подсолнечного масла, шрота подсолнечника, бобовых и риса), и Россия в перечне отсутствует.

На вопрос о планах по урегулированию ситуации в Минсельхозе ответить не смогли. «На текущий момент значительные усилия Минсельхоза России и Россельхознадзора направлены на увеличение экспортных поставок зерна, расширение перечня экспортируемых зерновых культур в традиционные для российской зерновой продукции страны – импортеры Северной Африки, Ближнего Востока, а также на продвижение отечественного зерна на новые перспективные рынки сбыта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, странах Латинской Америки и Карибского бассейна, Африки», – сказал собеседник агентства и прокомментировал также планы по развитию масложировой отрасли и экспорту масложировой продукции.