Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 27 марта 2017 года

Политика

Тысячи людей вышли в воскресенье на антикоррупционные протесты в городах России. Они стали самыми масштабными в стране за последние годы читать на WSJ.com читать на FT.com

Прокуратура Южной Кореи хочет получить ордер на арест бывшего президента страны Пак Кын Хе, которая была отстранена от должности из-за коррупционного скандала читать на WSJ.com читать на FT.com

Проевропейская и реформаторская партия бывшего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова победила на внеочередных парламентских выборах. Правда, она не получила большинства; противостоявшие ей пророссийские социалисты отказались от формирования коалиции, но у Борисова есть возможности скооперироваться с другими партиями читать на FT.com

Действующие лица

Председатель нацбанка Украины Валерия Гонтарева закрыла уже 87 неустойчивых банков страны, а также провела национализацию Приватбанка. Из-за этого Гонтарева даже в своем офисе получала угрозы физической расправы, рассказала она в интервью FT читать на FT.com

Экономика

Европейские компании активно начали заниматься бизнесом в Иране. Американские до сих пор не решаются, хотя некоторые и изучали такую возможность читать на WSJ.com

Налоговая реформа в США теоретически должна быть проще реформы здравоохранения, но и она может вызвать разногласия у республиканцев читать на WSJ.com читать на FT.com

Разница между темпами инфляции в развитых и развивающихся странах достигла минимума с по меньшей мере 1997 г., согласно JPMorgan Chase. Это дает развивающимся странам возможность для маневра на фоне повышения процентных ставок в США читать на FT.com

Правительства стран еврозоны и связанные с ними организации привлекли 210 млрд евро с начала года путем выпуска облигаций, что является максимумом с начала 2012 г., согласно Dealogic. Это связано с ожиданиями, что процентные ставки и политические риски вырастут читать на FT.com

Индустрия

Президент США Дональд Трамп хочет возродить промышленность страны, но при этом сейчас на американских заводах все чаще встречаются европейские и японские промышленные роботы, а не американские читать на WSJ.com

Гендиректор Thyssenkrupp Хайнрих Хизингер хочет вывести компанию из бизнеса по производству стали и сосредоточиться на более маржинальных товарах, таких, как лифты и автомобильные компоненты. В феврале Thyssenkrupp объявила о продаже своего последнего завода по производству стали в Новом Свете, и теперь ей остается избавиться от европейских активов читать на WSJ.com

Автомобили

Giant Motors мексиканского миллиардера Карлоса Слима и китайская JAC Motors откроют завод в Мексике. Его продукция будет продаваться на местном рынке, который быстро растет, и в странах южнее, но не в США читать на FT.com

Энергоресурсы

Некоторые производители нефти на Ближнем Востоке думают о том, чтобы принимать деньги авансом за будущую добычу, так как из-за низких цен на нефть у них возникли проблемы с финансированием читать на WSJ.com

Представители ОПЕК в воскресенье призвали членов картеля больше придерживаться своих обязательств по сокращению добычи нефти на фоне снижения цен в последние недели читать на WSJ.com

Независимые производители нефти в США значительно больше используют хеджирование, чтобы защититься от падения цен, чем год назад читать на FT.com

Финансы

Многие инвесторы и аналитики обеспокоены, что ралли на фондовом рынке США после президентских выборов не имеет достаточно оснований. Поэтому происшедшая в марте коррекция рынка может быть полезна, считают некоторые из них читать на WSJ.com

Долларовый индекс упал к уровню 11 ноября 2016 г., практически растеряв весь рост, вызванный победой Дональда Трампа на президентских выборах. Неудача с реформой здравоохранения стала свидетельством того, что республиканцы в конгрессе и Белом доме могут и не добиться результатов по стимулированию экономики, которых от них ждали участники рынка читать на FT.com

Возрождение бизнеса Deutsche Bank в США — приоритет для его гендиректора Джона Крайана. Для этого Deutsche Bank внимательно подходит к тому, как конкурировать с другими банками читать на FT.com

Credit Suisse выплатил ведущим инвестбанкирам и трейдерам почти 250 млн швейцарских франков в 2016 г. в рамках специальной программы, чтобы они не ушли из банка читать на FT.com

Лондон и Нью-Йорк остались во главе рейтинга финансовых центров Global Financial Centres Index. Но азиатские конкуренты подбираются к ним на фоне связанной с Brexit и Трампом неопределенности читать на FT.com

Barclaycard, подразделение Barclays по выпуску кредитных карт, продало рискованные займы на $1,6 млрд американской Credit Shop. Это подчеркивает, что они по-разному смотрят на перспективы экономики США и работу с рискованными заемщиками читать на WSJ.com

Китайский конгломерат HNA приобретет примерно за $446 млн долю в американской OM Asset Management, под управлением которой активы на $240 млрд читать на WSJ.com

Технологии

Apple и Facebook включились в гонку по созданию очков дополненной реальности, которые в будущем могут заменить смартфоны в качестве основного потребительского компьютерного устройства читать на FT.com

Samsung надеется вернуть доверие потребителей с помощью смартфона Galaxy S8, который она выпустит в среду читать на FT.com

После теракта в Лондоне британские власти раскритиковали технологические компании. Они недовольны тем, что компании предоставляют террористам возможность тайно общаться в мессенджерах и зарабатывают на показе рекламы рядом с экстремистским контентом читать на WSJ.com

В Китае суд постановил, что внешний дизайн iPhone 6 и iPhone 6 Plus не нарушает патенты местного производителя Baili читать на WSJ.com

Медиабизнес

Все больше музыкантов транслируют свои выступления и взаимодействуют со зрителями в прямом эфире через такие приложения, как YouNow и Live.ly, а поклонники оставляют им виртуальные чаевые. Самые успешные из артистов зарабатывают на таких чаевых на Live.ly в среднем $31 000 читать на WSJ.com

Голливудские студии намерены предлагать американским зрителям новые фильмы для домашнего просмотра не более чем через 45 дней после их премьеры в кинотеатрах. Владельцы последних долго были против этого, но студии считают такой шаг необходимым, чтобы лучше конкурировать с такими онлайн-сервисами, как Netflix читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Amazon отложила открытие первого физического магазина без кассиров (расположен в Сиэтле) из-за технических сбоев читать на WSJ.com

Рост доходов китайцев и их растущее знакомство с западной культурой ведут к росту покупок легальных брендированных товаров читать на WSJ.com

Ожидается, что из-за сделки China National Chemical Corp. по покупке швейцарской Syngenta за $43 млрд в Китае появится больше продуктов с ГМО. Но многие местные потребители и фермеры не хотят этого из-за беспокойства по поводу безопасности таких продуктов читать на WSJ.com

За казалось бы обычными покупками на Amazon скрывается невидимый мир ботов, алгоритмов и жесткой конкуренции между продавцами. Из-за этого товары там могут стоить даже дороже, чем в обычных магазинах читать на WSJ.com

Недвижимость

Китай стал крупнейшим инвестором в недвижимость Малайзии за последние три года. Китайские инвесторы нашли в ней более дешевую альтернативу Австралии и Гонконгу читать на FT.com

Менеджмент

Гендиректор Johnson Controls Алекс Молинароли получил $46,4 млн компенсации в сентябре, когда его компания объединилась с Tyco и стала ее подразделением. Но неизвестно, сколько он заработал в остальные месяцы финансового года, из-за лазейки в правилах Комиссии по ценным бумагам и биржам США читать на WSJ.com

В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.