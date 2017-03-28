«Лукойл» может продать до 30% АЗС в России - РБК

«Лукойл» может продать до 30% сети автозаправок в России из-за падения рентабельности бензиновой розницы, пишет РБК.

Компания владеет 2544 АЗС (21% от общего числа заправок) в России, и хотела бы избавиться примерно от 700 АЗС в семи регионах, сообщает издание. По словам источника РБК в компании, это почти вся сеть «Лукойла» в Оренбургской, Владимирской, Костромской, Орловской, Брянской областях и часть активов Московской области, а также Чувашии.

Собеседник издания отметил, что по его данным, в 2016 г. средняя маржа АЗС в этих регионах достигала 2000 руб. с т реализуемого топлива, а по итогам первого квартала 2017 г. рухнула в 250 раз — до 8 руб. за т - из-за налогового маневра и роста акцизов. Как объяснил изданию источник в «Лукойле», прибыльность заправок также падает из-за сдерживания регуляторами повышения цен на бензин.

По словам другого источника РБК в компании, он слышал о ее планах избавиться от многих АЗС, но сказал, что переговоры с конкретными покупателями пока не ведутся. Он уточнил, что АЗС могут быть проданы в три этапа по частям либо единым лотом, а также не исключил продажи Ухтинского НПЗ компании

Пресс-секретарь «Лукойла» от комментариев воздержался. Представители «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза» не стали комментировать, интересна ли им покупка части АЗС компании или всего лота, представитель «Роснефти» на звонок не ответил.

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