Спрос на поездки по России на майские праздники заметно снизился – РСТ

Спрос на отдых в России во время майских праздников в этом году у российских туристов ниже, чем в прошлом, сообщила порталу «Интерфакс-туризм» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По ее словам, операторы признают, что во многом на уменьшение объемов повлияло возвращение Турции, предложившей, среди прочего, довольно низкие цены.

По мнению генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, итоговое падение на майские даты по всем российским направлениям составит не менее 30%.

Туроператоры считают, что на ситуацию повлияла и Турция, и укрепление рубля.

Генеральный директор компании «Мультитур» Дмитрий Шаров добавил, что Турция отвлекла туристов от российских курортов, выставив привлекательные цены. В мае недельное проживание на двоих в отеле 5* обойдется в 35 000 руб., включая перелет, отметил он.