"Газпром нефть" инвестирует в 2017 году 16 млрд рублей в арктические проекты

«Газпром нефть» планирует инвестировать в 2017 г. 1 млрд руб. в сейсмику на Долгинском нефтяном месторождении в Печорском море, в нефтедобычу на шельфовом Приразломном нефтяном месторождении - порядка 15 млрд руб. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов «Газпром нефти» Андрей Патрушев в кулуарах Международного арктического форума «Арктика - территория диалога».

«По Приразломному порядка 15 млрд руб. планируем, в сейсмику на Долгинском - около 1 млрд», - сказал он, отвечая на вопрос об объеме инвестиций в арктические проекты.

Платформа «Приразломная» - единственный проект на российском арктическом шельфе, где ведется промышленная добыча углеводородов. Месторождение открыто в 1989 г. и располагается в Печорском море в 60 км от берега. Извлекаемые запасы нефти превышают 70 млн т.

Для его разработки создана морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП) «Приразломная». Она рассчитана на эксплуатацию в экстремальных природно-климатических условиях, отвечает самым современным требованиям безопасности и способна выдержать максимальные ледовые нагрузки.

Долгинское нефтяное месторождение расположено в центральной части Печорского моря, в 120 км к югу от архипелага Новая Земля и в 110 км к северу от материкового берега. На месторождении проведены сейсморазведочные работы и сейсмические исследования, а также закончилось бурение трех разведочных скважин.