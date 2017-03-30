«Роснефть» помогла полиции поймать похитителей газового конденсата

Правоохранительные органы вместе со службой экономической безопасности «Роснефти» пресекли деятельность группы, занимавшейся хищением газового конденсата из трубопровода «РН-Няганьнефтегаза», дочерней структуры «Роснефти» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз компании. Совместную операцию инициировала служба безопасности «Роснефти».

Подозреваемых задержали с поличным, утверждает компания. «Некоторые из них являются работниками подрядных организаций. Изъяты поддельные документы, фальшивые номерные знаки на автотранспорт, другие вещественные доказательства», – говорится в сообщении.

МВД сообщило о задержании 13 участников трех организованных групп, которые на протяжении длительного времени расхищали углеводороды, передает «Интерфакс». «Спецоперация по задержанию проходила одновременно в городах Нягани и Екатеринбурге, а также в поселке Талинка Октябрьского района. У злоумышленников изъято огнестрельное оружие», – заявила официальный представитель министерства Ирина Волк, ее слова приводятся в сообщении. Шестеро подозреваемых арестованы, семеро находятся под подпиской о невыезде, их предполагаемых сообщников ищут.

Следователи УМВД России по ХМАО-Югре возбудили три уголовных дела по статьям «Кража» и «Покушение на совершение кражи», они объединены в одно производство.

По версии следствия, вступив в предварительный сговор, сотрудники подрядной организации и частного охранного предприятия с одного из участков межпромыслового трубопровода незаконно вывозили газовый конденсат для продажи за пределами региона. По предварительным данным, ежемесячно участники схемы получали более 16 млн руб. дохода.

Предполагаемым главарем банды МВД называет ранее неоднократно судимого 35-летнего мужчину, который постоянно проживает в Екатеринбурге. Он был среди задержанных. По версии МВД, в его подчинении постоянно находилось 16 человек.

ОАО «РН-Няганьнефтегаз» владеет лицензиями на разработку Красноленинского свода в ХМАО. В 2016 г. «Няганьнефтегаз» добыл 6 млн т нефти.