В «Роснефти» прокомментировали упреки Кадырова в адрес компании

«Роснефть» прокомментировала заявление главы Чечни Рамзана Кадырова. По его мнению, предложение нефтяной компании о продаже властям республики ее активов в Чечне за 12 млрд руб. завышенное. В компании заявили, что ведут переговоры о продаже активов с учетом прав и интересов акционеров.

«Оценка активов произведена авторитетным международным оценщиком из большой четверки в соответствии с рыночной стоимостью активов. Подходы к продаже активов одобрены президентом России и правительством. Мы с глубочайшим пониманием относимся к проблемам Чеченской республики, но компания не вправе дисконтировать стоимость активов в ущерб интересам акционеров», - заявил представитель нефтяной компании.

Компания ведет конструктивный диалог с руководством республики и готова искать компромиссные решения, но в рамках правовых возможностей, связанных с защитой прав акционеров.

«То, что они за 12,5 млрд руб., - это смешно, завышенная цена. Даже не знаю, как их менеджмент считает. Их отношение к нам несправедливое, мы будем добиваться справедливого отношения», - говорил ранее Кадыров.