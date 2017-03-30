Кадыров назвал завышенной предложенную «Роснефтью» цену за активы в Чечне

Цена продажи 51% доли «Грознефтегаза» и другого имущества «Роснефти» в Чечне завышена, считает руководитель республики Рамзан Кадыров. «То, что они предлагают нам за 12,5 млрд руб., – это смешно, цена завышена. Не знаю, как считает их менеджмент. Я отстаиваю интересы региона. Их отношение к нам несправедливо. Мы будем добиваться справедливости», – заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Кадырова, проблема оценки активов «Роснефти» исходит из того, что компания «не хочет смотреть на Чечню с открытыми глазами». «Сечин пришел в бизнес из большой политики и мог бы посмотреть на Чеченскую республику как на послевоенный регион, который только строит свою экономику», – добавил он.