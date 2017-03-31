Дерипаска готов противостоять антироссийской критике в американских СМИ

Российский миллиардер Олег Дерипаска написал открытое письмо, которое было опубликовано в пятницу, 31 марта, в газете The Washington Post. В нем он назвал ошибочной информацию, распространенную ранее агентством Associated Press.

Агентство утверждало со ссылкой на неназванные источники и документы, имеющиеся в его распоряжении, что экс-руководитель избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт тайно работал на Дерипаску, чтобы продвигать интересы президента России Владимира Путина. По данным AP, Манафорт в 2006 г. подписал контракт с годовой выплатой в $10 млн. Отмечается, что деловые отношения поддерживались по крайней мере до 2009 г.

По словам Дерипаски, о «конфиденциальном стратегическом плане», на который ссылается агентство, никому ничего не известно. По его мнению, материалы, опубликованные AP, представляют собой «легкое сочетание правды, выдумки и антироссийских выпадов». Дерипаска пришел к заключению, что американское агентство попыталось «растоптать его» для получения той самой «российской истории», за которой на сегодняшний день, как считает он, «гоняется каждый репортер».

Ранее бизнесмен также опубликовал открытое письмо в издании The Wall Street Journal. В письме The Washington Post Дерипаска подчеркнул, что «если потребуется», он будет «писать и публиковать по тексту каждый день, чтобы противостоять ложным антироссийским сюжетам, которые преподаются как хлеб насущный традиционными американскими СМИ».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о причастности Кремля к организации контактов Манафорта и Дерипаски. Сам олигарх заявил, что готов участвовать в слушаниях в американском конгрессе по поводу его контрактов с бывшим советником Трампа. Путин, в свою очередь,отметил, что Дерипаска вправе выступить в конгрессе, но напомнил, что ему закрыт въезд в США.