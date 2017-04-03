Россия и Белоруссия договорились об урегулировании нефтегазового конфликта

Россия и Белоруссия урегулировали все спорные вопросы в нефтегазовой сфере. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Мы договорились о том, что урегулируем все наши спорные вопросы в нефтегазовой сфере, мы даже не договорились, а урегулировали их», – сказал Путин. По его словам, в течение ближайших 10 дней все вопросы будут улажены, а лидеры двух государств «нашли возможность взаимных уступок».