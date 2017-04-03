Лукашенко нравится россиянам как человек, но не как политик

Президент Белоруссии Александр Лукашенко нравится россиянам как личность, но его политическую позицию они критикуют, сообщает ВЦИОМ.

Так, по сравнению с 2006 г. заметно выросло число респондентов, испытывающих по отношению к Лукашенко положительные чувства: уважение (с 19 до 35%), доверие (с 8 до 17%), еще 17% относятся к нему с симпатией, а 9% – с надеждой.

Среди негативных эмоций преобладает недоверие (12%) и разочарование (6%). Каждому четвертому (24%) Лукашенко безразличен.

Однако 54% граждан России не нравится Лукашенко как президент, 27% относятся к нему с симпатией и уважением, а каждый седьмой (12%) считает, что Белоруссии нужен другой президент.

73% респондентов полагают, что Лукашенко – «хитрый политик, поддерживает Россию лишь тогда, кода получает кредиты и скидки на нефть и газ, но на самом деле ведет независимую политику».