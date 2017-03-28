Лукашенко назвал Путина родным братом‍

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал российского лидера Владимира Путина родным братом, передает «Белта». Президент Белоруссии рассчитывает, что проблемы белорусско-российских отношений будут решены без посредников. Об этом он сказал на встрече с послом Армении Арменом Хачатряном.

«Мы без посредников разберемся с Евросоюзом, с другими государствами», - заявил Лукашенко.

«Уже про Россию говорят, что посредники нужны между Путиным и Лукашенко. Да успокойтесь - у нас с Владимиром Владимировичем Путиным блестящие отношения. Блестящие», - подчеркнул он.

«Мы родные братья, нам делить нечего», - добавил белорусский лидер, отметив, что время для встречи президентов России и Белоруссии в скором времени будет выбрано. По его мнению, могут еще наступить такие времена, когда нужно будет встать «спиной к спине и отстреливаться».