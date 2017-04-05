«Лукойл» в ноябре определится с продажей сети АЗС и Ухтинского НПЗ

«Лукойл» в ноябре определится с продажей сети автозаправочных станций (АЗС) и Ухтинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), заявил журналистам президент компании Вагит Алекперов.

«Сегодня в процессе подготовки стратегия непрофильных активов. Стратегический блок вышел с предложением о продаже активов, которые сегодня низкорентабельны. Это Ухтинский завод и розничная сеть АЗС. Но решение это еще не принято. Только в ноябре будет утверждена стратегия», - сказал Алекперов.