«Ростех» сменит представителя в совете директоров «Норникеля»

Акционеры «Норильского никеля» выдвинули 13 кандидатов на 13 мест в новом составе совета директоров, говорится в сообщении компании. Поменяется только представитель «Ростеха» — вместо бывшего гендиректора «РТ — Развитие бизнеса» Сергея Коробова выдвинут советник главы госкорпорации Сергей Скворцов.

Годовое собрание акционеров «Норникеля» пройдет 9 июня. Реестр акционеров для участия закрывается 16 мая.

«Интеррос» Владимира Потанина владеет 30,3% акций «Норникеля», «РусАл» — 27,8%. Доля совладельцев Evraz — 6,3% акций, «Металлоинвеста» — 1,8%.