Бренд «Норникеля» вошел в топ-20 мировой металлургии

Логотип и товарный знак компании «Норникель» попали в список самых значимых и дорогих брендов мира в металлургической и горно-добывающей отрасли

Независимый консультант по оценке брендов Brand Finance оценил бренд «Норникеля» в $675 млн (41 млрд руб. по курсу на конец 2016 г.), говорится в отчете компании. Логотип и товарный знак компании попали в список самых значимых и дорогих брендов мира в металлургической и горно-добывающей отрасли, пишет консультант. Бренд «Норникеля» занимает 20-ю строчку.

На первом месте Glencore, его бренд оценен в $4,2 млрд, за ним следует BHP Billiton ($3,9 млрд), замыкает тройку лидеров корейская Posco ($3,7 млрд).

Консультант оценивает силу по эмоциональной связи, которую он вызывает у покупателей и работников компании, а также по финансовой стабильности владельца бренда. А стоимость бренда рассчитывается исходя из ставок роялти для сектора экономики, где компания работает, и конкретных доходов от использования бренда, которые получает материнская компания, говорится в отчете.

«В 2016 г. мы провели ребрендинг «Норникеля», чтобы подчеркнуть главные идеи и смыслы образа нашей компании – надежность и надежда. Уверена, что более высокое место в рейтинге – результат и этой работы», – говорит старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова.

Сам «Норникель» оценивает сумму нематериальных активов компании в несколько раз дешевле: 4,9 млрд руб. В нее входят исключительные авторские права на программы для компьютеров и базы данных, а также исключительные права патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель, лицензии на право пользования недрами и геологическая информация. Сам логотип («исключительные права владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров») «Норникель» оценивает в 2,4 млн руб.

Представитель «Норникеля» уточняет, что 2,4 млн руб. – это оценка товарного знака, вовсе не бренда. Оценку бренда в МСФО компания не раскрывает. Капитализация «Норникеля» в четверг была $24,2 млрд.

Самым дорогим брендом в мире, по мнению Brand Finance, является Google – $109,5 млрд., на второй строчке – Apple ($107,1 млрд). Среди российских компаний самые дорогие бренды – Сбербанк, «Газпром» и «Лукойл». Сколько стоят эти бренды, Brand Finance в публичной статистике не указывает.

Одним из самых дорогих брендов в России некоторое время был бренд «Трансаэро» – компания в начале 2015 г. сама оценивала его в 61,2 млрд руб., тогда как капитализация компании на тот момент (судя по курсу акций на Московской бирже) составляла лишь 9 млрд руб. Тогда стоимость бренда «Трансаэро» была напрямую связана с ростом ее долгов и убытков.