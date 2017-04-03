«Норникель» продал старый офис

«Норникель» договорился о продаже принадлежащего ему бизнес-центра класса А «Легион TI» за $100 млн. Покупатель – RCP Investments II Ltd., компания фондов UFG Real Estate, специализирующихся на вложениях в коммерческую недвижимость класса А в России, сообщил «Норникель».

Сделку одобрил совет директоров «Норникеля» 30 марта, закрыть ее планируется до 10 апреля. Бизнес-центр «Легион TI» – это офисный комплекс класса А, расположенный на Большой Татарской улице в Москве. «Норникель» располагался здесь в 2011–2012 гг., после того как покинул здание в Вознесенском переулке, и перед тем, как переехал в башню «Меркурий» в «Москва-сити».

«Норникель» продает непрофильные активы не первый год. Компания уже избавилась от нескольких месторождений в Австралии, договорилась о продаже предприятия Tati Nickel в ЮАР.

«Выход из непрофильных активов и концентрация на первоклассных горно-металлургических активах – важная часть стратегии «Норникеля». Нам удалось заключить столь значимую сделку, несмотря на непростую ситуацию на московском рынке офисной недвижимости. Вырученные средства будут направлены на реализацию текущих проектов компании», – приводит компания слова вице-президента «Норникеля» Елена Кондратова.

Сити с высоты птичьего полета