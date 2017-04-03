«Норникель» продал старый офис

«Норникель» договорился о продаже принадлежащего ему бизнес-центра класса А «Легион TI» за $100 млн. Покупатель – RCP Investments II Ltd., компания фондов UFG Real Estate, специализирующихся на вложениях в коммерческую недвижимость класса А в России, сообщил «Норникель».
Сделку одобрил совет директоров «Норникеля» 30 марта, закрыть ее планируется до 10 апреля. Бизнес-центр «Легион TI» – это офисный комплекс класса А, расположенный на Большой Татарской улице в Москве. «Норникель» располагался здесь в 2011–2012 гг., после того как покинул здание в Вознесенском переулке, и перед тем, как переехал в башню «Меркурий» в «Москва-сити».
«Норникель» продает непрофильные активы не первый год. Компания уже избавилась от нескольких месторождений в Австралии, договорилась о продаже предприятия Tati Nickel в ЮАР.
«Выход из непрофильных активов и концентрация на первоклассных горно-металлургических активах – важная часть стратегии «Норникеля». Нам удалось заключить столь значимую сделку, несмотря на непростую ситуацию на московском рынке офисной недвижимости. Вырученные средства будут направлены на реализацию текущих проектов компании», – приводит компания слова вице-президента «Норникеля» Елена Кондратова.
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AP
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Bloomberg
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Вид с самого высокого здания в мире – «Бурдж Халифа» в Дубае. Башня высотой в 828 м построена в 2010 г., в ней располагаются не только офисы, но и жилая недвижимость
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Е. Разумный / Ведомости
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Bloomberg
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Вид на Лондон со смотровой галереи небоскреба The Shard («осколок» – англ.). Самое высокое здание Евросоюза (309,6 м) построено в 2013 г. над станцией London Bridge. Это единственное строение в столице Великобритании, с которого можно увидеть 360-градусную панораму города
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Reuters
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AP
Вид на 452-метровые башни-близнецы – высотки Petronas в Куала-Лумпуре со смотровой площадки башни «Куала-Лумпур»